Kampf um die Köpfe

Berlin. Frauen kommen in der Topetage großer, internationaler börsennotierter Unternehmen in Deutschland einer Studie zufolge am besten voran. Zum Stichtag 1. September hatten erstmals drei Dax-Konzerne ein ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen im Vorstand – Continental, Fresenius Medical Care und Siemens Healthineers, wie aus der Untersuchung der gemeinnützigen Allbright-Stiftung hervorgeht. Bei Beiersdorf, Deutscher Telekom und Mercedes-Benz liege der Anteil bei 40 Prozent.

Mehr als die Hälfte der 160 Unternehmen aus den Börsenindices Dax, MDax und SDax hat demnach aber nach wie vor keine Frau im Vorstand, fast alle sind kleine und mittlere Unternehmen aus SDax und MDax.

Dax-Unternehmen im Vorteil

Carla Kriwet, Vorstandschefin des Dialysespezialisten Fresenius.

„Mehr denn je geht es jetzt darum, sich neu und besser aufzustellen und sich dafür die besten Köpfe zu sichern – auch und gerade die weiblichen“, mahnten Stiftungs-Geschäftsführer Wiebke Ankersen und Christian Berg. Den Dax-Unternehmen gelinge das zurzeit am besten. Für mittlere und kleinere Unternehmen, die noch keine Frau im Vorstand hätten, werde es dagegen schwieriger. „Denn der Trend, dass Top-Managerinnen bevorzugt Unternehmen wählen, in denen es schon Frauen im Vorstandsteam gibt, bestätigt sich.“

Der Frauenanteil in der Topetage der 160 Unternehmen aus Dax, MDax und SDax stieg den Angaben zufolge innerhalb eines Jahres nur leicht um 0,8 Punkte auf 14,2 Prozent. An der Vorstandsspitze sind Frauen weiterhin eine Ausnahme. Die Zahl weiblicher Vorsitzender stieg im Vorjahresvergleich von 8 auf 9. Nach dem 1. September wurde noch Carla Kriwet zur Vorstandschefin des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care befördert. dpa