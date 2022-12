Kammerpräsident Schnabel warnt vor Abschottung

Mannheim. Kammerpräsident Manfred Schnabel hat beim Jahresabschlussempfang der IHK Rhein Neckar vor einer Abschottung der deutschen Wirtschaft gewarnt. „Ich stehe weiterhin hinter dem Prinzip von ’Wandel durch Handel und Annäherung’, auch wenn das im Fall Putins aktuell gescheitert ist“, sagte Schnabel am Mittwochabend bei seiner Rede im Rosengarten. Zwar gelte es, gefährliche Abhängigkeiten zu vermeiden. „Autarkie-Fantasien“ erteile er aber eine klare Absage. „Unsere erfolgreichen großen Unternehmen und die viel beschworenen Hidden Champions aus dem Mittelstand brauchen die Weltmärkte, um unseren Wohlstand zu sichern.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Manfred Schnabel fordert die Flexibili-sierung des Rentenalters. © Blüthner

Mehr zum Thema Personalie IHK-Rhein-Neckar-Präsident Manfred Schnabel ins DIHK-Präsidium gewählt Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Konjunktur Unternehmen in der Rhein-Neckar-Region sehen schwarz Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Energie-Krise IHKs warnen vor dem Abwandern der Industrie aus der Region Mehr erfahren

Der IHK-Präsident warnte außerdem davor, die aktuellen Krisen mit kostspieligen Konjunkturprogrammen zu bekämpfen. Stattdessen gehe es darum, die öffentlichen Haushalte zu schonen. Auch Gewerbesteuererhöhungen dürfe es nicht geben. Die Politik wolle die Verbraucher „mit viel Geld in die Lage versetzen, ihre stark gestiegenen Rechnungen für Strom und Gas zu begleichen.“ „Doch das ist mehr von dem gleichen unwirksamen Medikament, das für die Krankheit ursächlich ist: Der Staat verschuldet sich weiter. Und die Nachfrage wird weiter befeuert“, so Schnabel. Im Energiesektor sei es dagegen viel wichtiger, das Angebot auszuweiten – unter anderem durch zeitlich begrenzte Laufzeitverlängerungen für Atom- und Kohlekraftwerke.

Thema Einwanderung

Mit Blick auf den aktuellen Arbeitskräftemangel in Deutschland warnte Schnabel davor, sich zu sehr auf das Thema Einwanderung zu fokussieren. Er verwies auf eine DIHK- Studie, wonach es bereits in den letzten Jahren eine Nettozuwanderung von ca. 400 000 Menschen gegeben habe – diese hätten aber nur zum kleineren Teil in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Wichtig sei daher, weitere Bausteine zu berücksichtigen, beispielsweise eine Flexibilisierung des Renteneintrittsalters. red