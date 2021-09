Jobabbau bei Covestro

Leverkusen. Der Chemiekonzern Covestro steht vor einem Stellenabbau. Man überprüfe derzeit die weltweiten Aktivitäten daraufhin, ob sie zur Strategie passten und zu einem nachhaltigen Wachstum beitragen, sagte ein Firmensprecher am Freitag. Doppelstrukturen sollen abgeschafft und Abläufe vereinfacht werden. Ersten Schätzwerten zufolge geht es um bis zu 1700 Stellen weltweit und mehr als 900 in Deutschland, die bis Ende 2023 abgebaut werden sollen. Die Zahlen seien aber „absolut nicht in Stein gemeißelt“, so der Sprecher.

Verzicht auf Kündigungen

Derzeit hat Covestro weltweit etwa 18 000 Beschäftigte, davon 7600 in Deutschland – und zwar in Leverkusen, Dormagen und Krefeld in Nordrhein-Westfalen sowie in Brunsbüttel und Meppen in Niedersachsen. Bei dem Programm, mit dem die Firma „fit für die Zukunft“ gemacht werden soll, wird es Firmenangaben zufolge keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Der Stellenabbau soll zum Beispiel über Abfindungen erfolgen.

Betriebsbedingte Kündigungen sind in einer Betriebsvereinbarung ohnehin bis Ende 2025 ausgeschlossen, diese Vereinbarung soll bis 2028 verlängert werden.

Das heutige Covestro-Geschäft gehörte früher zu Bayer, 2015 wurde es abgespalten und auf eigene Füße gestellt. Nach einem schwachen Corona-Jahr 2020 zogen die Geschäfte des Dax-Konzerns zuletzt an. Im ersten Halbjahr 2021 kam Covestro bei einem Umsatz von 7,3 Milliarden Euro auf einen Gewinn von 842 Millionen Euro, im Vorjahreszeitraum war es ein kleiner Verlust gewesen (minus 32 Millionen Euro).

Die Kunststoffe von Covestro werden in zahlreichen Produkten verarbeitet – die weichen Schaumstoffe beispielsweise in Matratzen, Autositzen und Sofas. dpa