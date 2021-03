Berlin. Wann hierzulande Reisen wieder möglich sein wird, ist unklar. Ostern? Mai? Oder erst in den Sommerferien? So viel aber dürfte feststehen: Sobald Lockerungen verkündet werden, könnte in Deutschland eine starke Buchungsdynamik in Gang kommen. Immerhin gaben 40 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher zuletzt an, nach Ende der Pandemie ausgiebig reisen zu wollen. Doch worauf ist zu achten, wenn man jetzt schon buchen will?

Wann ist der beste Zeitpunkt für eine Anzahlung?

AdUnit urban-intext1

Weil Unsicherheiten bei Fernreisen generell größer sind, werden viele Reisende auch dieses Jahr wieder im Inland Urlaub machen. Und viele haben schon gebucht: Beliebte Ferienorte an Nord- und Ostsee sind für den Spätsommer bereits ganz gut nachgefragt.

Ob der Unsicherheit sollten sich Urlauber mit den Anbietern auf eine späte Anzahlung einigen. Falls zum Zeitpunkt der Anreise ein Übernachtungsverbot gelten sollte, müssen Hotels oder Ferienwohnungen den Reisepreis ohnehin ohne Stornogebühren erstatten.

Welche Argumente sprechen für eine Pauschalreise?

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), hält Auslandsreisen im Sommer für möglich. Und zumindest für Geimpfte wird dieses Szenario auch immer wahrscheinlicher. Die EU hat am Montag angekündigt, Reisen mit Einführung eines entsprechenden Impfpasses wieder ermöglichen zu wollen. Viele Staaten haben entsprechende Beschlüsse bereits gefasst.

AdUnit urban-intext2

Bei Auslandsurlaub spricht viel für Pauschalreisen: Wer sich dafür entscheidet, steht rechtlich besser da, sollte der Urlaub wegen Corona ins Wasser fallen. Es genügt bereits eine Reisewarnung für das Zielland am Tag der Abfahrt, schon muss der Veranstalter die Reise stornieren – und den Preis vollständig erstatten. Wer individuell im Ausland bucht, hat es in diesem Fall schwerer, sein Geld zurückzubekommen.

Weiterer Vorteil der Pauschalreise: Urlauber erhalten mit der Buchung einen Sicherungsschein. Das ist eine Versicherung, die Urlauber im Falle einer Insolvenz des Veranstalters entschädigt. Und solche Pleiten sind in Corona-Zeiten wahrscheinlicher als sonst. Dass dieser Schutz nicht lückenlos ist, hat die Pleite von Thomas Cook gezeigt. Trotzdem: Mit Sicherungsschein ist besser als ohne.

Welche Stornobedingungen gelten, und was hat es mit sogenannten Flexoptionen auf sich?

AdUnit urban-intext3

Viele Reiseveranstalter locken mit Flextarifen, die es Kunden ermöglichen, ihre Reise kurzfristig zu stornieren – oder noch mal umzubuchen. Das ist an sich eine gute Idee, Reiselustige tun aber gut daran, vorher ins Kleingedruckte zu schauen. Denn die Tarife unterscheiden sich.

AdUnit urban-intext4

Manche Veranstalter bieten die Flexoption nur für einen Teil ihrer Reisen an oder nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Auch sind die Stornofristen unterschiedlich: Oft kann man noch 14 Tage vor Anreise kostenlos stornieren, manchmal sind es 20 Tage.

In der Regel verlangen die Veranstalter für einen Flextarif einen Preisaufschlag: manchmal pro Reise nach Höhe der Reisekosten gestaffelt, manchmal pro Person. Wichtig zu wissen: Nicht immer bekommen Urlauber diesen Aufschlag zurück, falls sie ihre Reise stornieren. Reiselustige sollten daher die Flex-Modelle mehrerer Anbieter vergleichen. Vor dem Buchen sollten sie außerdem sichergehen, dass das Angebot auch für die eigene Wunschreise gilt.

Was muss ich beim Buchen auf Online-Plattformen beachten?

Bei vielen Plattformen, zum Beispiel Holidaycheck, booking.com oder Skyscanner, können Urlauber gezielt nach flexiblen Angeboten suchen. Reisende sollten sich aber bewusst sein, dass sie bei einer Buchung sowohl einen Vertrag mit der Fluggesellschaft oder dem Hotel als auch mit dem Reisevermittler eingehen. Wenn es dann um die Stornierung oder die Erstattung des Reisepreises geht, müssen sich Urlauber in der Regel selbst mit dem Hotel oder der Airline in Verbindung setzen. Die verweisen dann aber zuweilen auf den Vermittler.

Um solches Hickhack zu vermeiden, sollten Urlauber im Inland direkt beim Anbieter der Ferienwohnung oder beim Hotel buchen. Und bei Auslandsreisen einen Pauschalreiseanbieter vorziehen – denn im Ausland ist es schwieriger, sein Recht einzufordern.

Bin ich mit einer Reiserücktrittversicherung bei einer Absage besser geschützt?

Viele Urlauber gehen davon aus, dass sie mit einer Reiserücktrittversicherung besser dastehen, falls sie aus Angst vor einer Corona-Infektion nicht reisen möchten oder Einreisebeschränkungen bestehen. Doch so einfach ist es nicht: Die Policen springen oft nur dann ein, wenn die Reisenden wegen Krankheit oder Unfall nicht losfahren können. Meist ist dafür ein ärztliches Attest nötig. Mittlerweile bieten einige Versicherer auch Tarife an, die die Reisekosten erstatten, falls jemand selbst schwer an Covid-19 erkrankt. Sie leisten sogar, wenn man wegen des Kontakts mit einer infizierten Person in Quarantäne muss. Dagegen zahlen die Versicherer nicht, wenn der Urlaub wegen Einreisesperren oder überregionaler Quarantänemaßnahmen ins Wasser fällt.

Dieser Beitrag erscheint in Kooperation mit finanztip.de. Der Geld-Ratgeber für Verbraucher ist Teil der Finanztip-Stiftung.