  "Jeder Tropfen tut weh": Hunderttausende Liter Bier landen in der Region im Abfluss

Rhein-Neckar. Jeder Tropfen tut weh. Das ist Michael Mack anzusehen, als er das schwere schwarze Fass langsam kippt, soweit, bis das erste Bier in den Gullydeckel läuft. Der Chef der Heidelberger Brauerei hat sich an diesem Tag mit Mitarbeitern auf dem Hof getroffen, um eine ganze Charge wegzuschütten - wieder einmal. Insgesamt hat Mack nach eigenen Worten schon 8000 bis 10 000 Hektoliter vernichten müssen, weil er sie wegen des Lockdowns nicht an Bars, Restaurants und Hotels verkaufen kann. Das entspricht umgerechnet bis zu zwei Millionen Halblitergläsern.

Ewig lagern kann der Brauer seine Produkte schon wegen ihrer begrenzten Haltbarkeit nicht. Zudem braucht er Platz in seinen Tanks: Er will frisches Bier parat haben, wenn, so hofft er, das Geschäft in einigen Wochen wieder anzieht. Dazu muss er aber schon jetzt mit dem Brauprozess anfangen. „Wir wissen nicht, wann Lockerungen für die Gastronomie kommen. Das macht es extrem schwierig, zu kalkulieren, wann wir wie viel Bier brauchen.“

Die Heidelberger Brauerei gehört zu den Betrieben der Branche, die besonders stark vom Lockdown betroffen sind: Etwa 80 Prozent ihres Absatzes macht sie mit dem Gastgewerbe oder mit Veranstaltungen - ein Geschäft, das schon vor Monaten weggebrochen ist. Die meisten der mehr als 30 Mitarbeitenden sind deshalb in Kurzarbeit. Auch Überbrückungshilfe hat Mack für seine Brauerei beantragt, bekommen hat er noch nichts. Von der Politik fühlt er sich im Stich gelassen.

Mack hat deshalb den offenen Brief unterzeichnet, mit dem sich mehr als 300 Brauereien nun an die Politik gewandt haben. Während es für die Gastronomie Hilfen gebe, gingen die 1500 deutschen Brauereien bis auf wenige Ausnahmen leer aus, heißt es darin. Dabei treffen die Schließung der Gaststätten und Hotels und der Wegfall von Veranstaltungen die Branche hart.

Firmen drängen auf Hilfen

„Je stärker ein Betrieb mit dem Gastronomie- und Veranstaltungsgeschäft verbunden ist, desto gravierender ist der Umsatzeinbruch.“ Der „margenschwache Flaschenbierabsatz im Handel“ könne das nicht auffangen, schreiben die Unternehmer und drängen auf gezielte Hilfen, wie sie andere Branchen auch bekämen. So dürfe der Einzelhandel Saisonware, die durch den Lockdown unverkäuflich geworden sei, als Fixkosten bei der Überbrückungshilfe III geltend machen.

Nach dem Willen der Brauer soll es eine ähnliche Regelung für Fassbier als verderbliche Ware geben, die vernichtet werden muss, weil die Lokale zu haben. „Wir hoffen sehr, dass die Politik uns nicht vergisst“, sagt Frank Mayer, Geschäftsführer der Privatbrauerei Gebrüder Mayer in Ludwigshafen, die den Brief mitunterzeichnet hat. Der Schaden, der den Betrieben durch den Lockdown entstehe, sei gewaltig. Derzeit hole man bereits ausgeliefertes Bier bei den Gastronomen zurück. „Was damit passiert, hängt davon ab, wie lange der Lockdown dauert. Klar ist, dass wir nur ganz frisches Bier verkaufen können“, sagt Mayer.

Auch die Brauerei Distelhäuser in Tauberbischofsheim gehört zu den Unterzeichnern. Sie sammelt derzeit bereits geliefertes Fassbier bei den Wirten wieder ein, um sie zu entlasten. Jedes einzelne Fass werde geprüft, sagt Geschäftsführer Christoph Ebers. Sei das Bier noch frisch, könne es dem Produktionsprozess wieder zugeführt werden. „Das ist zum Glück meistens der Fall.“ Die Brauerei Distelhäuser, in der rund 130 Beschäftigte arbeiten, macht Ebers zufolge mehr als 50 Prozent ihres Absatzes mit dem Gastgewerbe.

Die Brauerei Herbsthäuser in Bad Mergentheim hat unterdessen kleinere Mengen Bier aus der Not heraus zu Schnaps weiterverarbeitet. „Das ist zwar betriebswirtschaftlich nicht rentabel, aber zumindest muss man das Produkt, in dem Energie, Arbeit und Rohstoffe stecken, nicht in den Kanal kippen“, sagt Seniorchef Klaus Wunderlich. „Bier wegschütten tut jedem Brauer weh.“

Für Unverständnis sorgt bei den Unternehmen auch, dass die Brauereien für eigene Gaststätten - anders als reine Wirte - keine November- und Dezemberhilfen beantragen durften. „Das kann ich nicht nachvollziehen“, sagt Distelhäuser-Chef Ebers. Die Brauerei betreibt auf ihrem Gelände ein eigenes Brauhaus mit Gastronomie, das seit Monaten geschlossen ist. „Eine Bäckerei, an die ein Café angeschlossen ist, bekommt ihre Einbußen teilweise erstattet, während unsere Brauhäuser als Mischbetriebe gelten und leer ausgehen“, kritisiert auch ein Sprecher der Welde-Brauerei in Plankstadt. Sie hat den offenen Brief der Branche zwar nicht unterzeichnet, unterstützt „die Inhalte aber vollumfänglich“.

Sorge um die Zukunft

Die Mannheimer Privatbrauerei Eichbaum, die das Schreiben nach Angaben eines Sprechers separat an das baden-württembergische Wirtschaftsministerium geschickt hat, musste bislang kein Bier wegschütten. Trotzdem schmerzt der Wegfall des Gastronomiegeschäfts auch hier - nicht nur wegen der fehlenden Umsätze, sondern auch mit Blick auf die Marke. Sie werde in der Gastronomie gelebt, heißt es bei Eichbaum. Bei der Mannheimer Brauerei fürchtet man, dass die Pandemie in der Gastro-Landschaft bleibende Schäden hinterlässt: Schließlich stünden viele Wirte spätestens durch den zweiten Lockdown vor dem Aus.

Diese Sorge treibt auch Herbsthäuser-Chef Wunderlich um. „Wir wissen nicht, wie viele Lokale nach dem Lockdown überhaupt wieder aufmachen“, sagt er. Mit einem Absatzanteil von mindestens 30 Prozent sei das Geschäft mit der Gastronomie auch für Herbsthäuser einganz wichtiges Standbein. „Wir sitzen mit den Wirten in einem Boot.“