„Je mehr Lkw, desto lohnender“

„In die Richtung geht es mit Sicherheit, aber wann und in welchem Umfang das Wirklichkeit wird, das wird man sehen“, sagt Logistikexperte Tilman Benzing vom Verband der Chemischen Industrie über die Digitalisierung der Lkw-Abfertigung in der Branche. Größere Unternehmen seien dabei im Vorteil. „Je mehr abgefertigt wird und je mehr Aufwand auch damit verbunden ist, desto eher lohnt es sich, solche Systeme einzusetzen.“ Denn die erforderten Geld und Arbeit – wie bei der BASF. „Das ist kein System, das man von der Stange kaufen kann“, so Benzing. Für kleine und mittlere Unternehmen sei eine große Investition in so ein Projekt schwierig, „weil sie letztlich gar nicht so viele Beladungen haben und gar nicht so viele Lkw abfertigen“. Sie müssten ausrechnen, ob es sich für sie lohne oder ob sie zunächst vielleicht nur einzelne Komponenten nutzten und später ausbauten.

