Jahresendrally treibt Dax Richtung 16.000 Punkte

Frankfurt/Main (dpa) - Der Jahresendspurt am Aktienmarkt hat den Dax am Dienstag wieder dicht an die Marke von 16.000 Punkten gebracht. Das deutsche Leitbarometer gewann 0,81 Prozent hinzu auf 15.963,70 Punkte.

Für den MDax der mittelgroßen Börsentitel ging es um 0,68 Prozent auf 35.301,02 Zähler nach oben. Die Hoffnung, die Corona-Variante Omikron verlaufe für Erkrankte vergleichsweise mild, Kursgewinne an den US-Börsen sowie Schnäppchenjäger geben dem Dax schon seit Tagen Auftrieb.

Es war für den Leitindex am Dienstag der fünfte Handelstag in Folge mit Gewinnen. Seit seinem Zwischentief am Montag vor Weihnachten hat er um sechs Prozent zugelegt. Die Handelsumsätze kurz vor dem Jahresende sind allerdings dünn.

© dpa-infocom, dpa:211228-99-521825/6

