Die Sanner Gruppe aus Bensheim gehört künftig mehrheitlich einem auf das Gesundheitswesen spezialisierten britischen Finanzinvestor. Wie das Familienunternehmen von der Bergstraße am Dienstag mitteilte, will Global Healthcare Opportunities (GHO) mit der Übernahme Sanner dabei unterstützen, „die Wachstumspläne durch den Ausbau der Produktionsstandorte in Deutschland und China zu beschleunigen

...