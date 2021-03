Mannheim. Historisch niedrige Zinsen, sinkende Renditen in Spitzen-Städten wie Berlin, München oder Hamburg: Das kommt der Rhein-Neckar-Region als Immobilienstandort zugute. Für insgesamt 1,31 Milliarden Euro haben Investoren hier im Pandemiejahr 2020 Immobilien gekauft – ein Rekordwert. Das geht aus dem Immobilienmarktbericht 2021 hervor, den die Metropolregion Rhein-Neckar an diesem Donnerstag veröffentlicht.

„Der anhaltende Anlagedruck und langfristig niedrige Zinsen führen dazu, dass Investoren Immobilien als sichere Anlage schätzen“, heißt es in der Analyse, die gemeinsam mit dem Immobiliennetzwerk Rhein-Neckar erstellt wurde. Da die Renditen in den deutschen Top 7-Städten (Frankfurt, Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Düsseldorf, Köln) seit Jahren rückläufig seien, würden institutionelle Anleger auch stabile Märkte in sogenannten „B-Standorten“ wie Mannheim, Heidelberg oder Ludwigshafen in den Fokus nehmen. Der Bericht der Metropolregion nimmt die Entwicklungen in den Segmenten Gewerbe, Büro und Einzelhandel in den Fokus. Ein Überblick:

Gewerbeflächen

Die Nachfrage nach gewerblich genutzten Flächen ist 2020 in der Region gestiegen. So führt unter anderem der stark wachsende Onlinehandel dazu, dass mehr Logistikflächen gebraucht werden. Auch der Trend zum sogenannten „Reshoring“ – also dem Zurückverlagern von Produktion an den ursprünglichen Standort – treibe den Bedarf. Die hohe Nachfrage erlaube es, in diesem Bereich Objekte zu bauen, auch ohne dass vorher bereits konkrete Mieter feststünden. So errichte beispielsweise der Projektentwickler Panattoni derzeit zwei Logistikzentren in Speyer und Ladenburg. Auch Expansionspläne von Unternehmen führten zu einem erhöhten Bedarf an Gewerbeflächen, heißt es in dem Bericht. So wolle der Verpackungshersteller Sanner aus Bensheim mit seinem Werk in ein neues Gewerbegebiet ziehen, der Schleifmittelspezialist Jöst Abrasives aus Wald-Michelbach habe ebenfalls expandiert.

Schätzungen zufolge soll der Gesamtbedarf an Gewerbeflächen in der Region bis etwa 2035 bei rund 1500 Hektar liegen.

Büroimmobilien

Auch wenn der Trend in der Pandemie gerade zum Homeoffice neigt: Büroimmobilien sind weiterhin besonders gefragt. Im Ranking des Investoreninteresses standen sie mit einem Anteil von 33,6 Prozent ganz oben. Rund 441 Millionen Euro entfielen auf diese Anlageklasse, fast doppelt so viel wie im vergangenen Jahr mit 223 Millionen Euro.

Einzelhandel

Die Corona-Krise setzte dem Einzelhandel mächtig zu. Der Trend zu Online-Käufen beschleunigte sich. Allerdings gilt das nicht für alle. Innerhalb des Sektors habe es eine starke Differenzierung gegeben, heißt es in dem Bericht. „Gefragt waren neben Einzelhandelsimmobilien mit Lebensmittelgeschäften Fachmärkte, Fachmarktzentren und Multi-Tenant-Objekte.“ Letzteres ist die Bezeichnung für Immobilien, deren Flächen an mehrere Nutzende vermietet werden – wie etwa bei Einkaufszentren. Investoren nutzten wohl zudem den Strukturwandel der Warenhäuser, und suchten nach Umnutzungsoptionen. Insgesamt wurden vergangenes Jahr 255 Millionen Euro in Einzelhandelsimmobilien investiert. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Transaktionsvolumen übrigens gestiegen. Vergangenes Jahr wurden insgesamt nur 144 Millionen Euro in Einzelhandelsimmobilien investiert.

Laut der Metropolregion könnte ein Grund darin liegen, dass die Region weiter zu den attraktivsten im Deutschlandvergleich gehört, obwohl auch die Kaufkraftanalyse 2020 der IHK Rhein-Neckar zeigte, dass die strukturelle Verschiebung der Nachfrage in den Online-Handel allen Kommunen in der Region zu schaffen macht. Der Anteil stieg im Vorjahresvergleich um bis zu vier Prozentpunkte.