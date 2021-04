Investitionen in Energiewende erreichen Rekordwert

Genf. Die Energiewende kommt weltweit voran: 2020 haben einer Studie zufolge die Investitionen in eine nachhaltigere Energieversorgung erstmals die Marke von 500 Milliarden Dollar überschritten. 92 von 115 untersuchten Ländern hätten seit 2010 Fortschritte gemacht, so die Stiftung des Weltwirtschaftsforums (WEF). Deutschland rückte im Jahresvergleich von Platz 20 auf Platz 18 vor. Seit 2012 halte sich der Fortschritt in der Bundesrepublik aber in Grenzen. Spitzenreiter waren Schweden, Norwegen und Dänemark. „Alle führenden zehn Volkswirtschaften haben ihre ökologische Nachhaltigkeit wesentlich verbessert, insbesondere bei der Reduzierung der Kohlenstofflast im Energiemix, unterstützt durch ein starkes politisches Bekenntnis und Investitionen in die Energiewende“, schrieb das WEF. dpa (BILD: dpa)

