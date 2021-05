Mittlerweile gehört das Homeoffice bei vielen genauso zum Alltag wie der morgendliche Blick in die Zeitung, die Tasse Kaffee oder der Tee. Wir stehen auf, machen uns (zumindest obenrum) schick und hüpfen an den Computer. Wir schalten uns in eine Videokonferenz und dann - es ruckelt, hängt und zu hören bekommen wir ein abgehacktes Wortgewürge. Warum das Internet zu bestimmten Zeiten bockig ist,

...