Inflationssorgen halten den Dax weiter in Schach

Frankfurt/Main. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor 0,53 Prozent auf 28.427,13 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,31 Prozent nach unten.

Die Furcht vor weiter steigenden Zinsen, die festverzinsliche Anlagen attraktiver machen und die Wirtschaft bremsen können, bleibt an den Finanzmärkten omnipräsent. Frische Inflationsdaten aus dem Euroraum sorgten denn auch für einen kurzen Schockmoment am Aktienmarkt. Die hohe Teuerung in der Region hat sich im Februar zwar den vierten Monat in Folge abgeschwächt, aber nicht so stark wie erhofft.

Am Dax-Ende sackten die Aktien von Covestro um 5,5 Prozent ab. Der Kunststoffkonzern traut sich in dem schwierigen Konjunkturumfeld keine konkrete Prognose für 2023 zu. Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA rechnet in diesem Jahr mit weiterem Kostendruck. Die Papiere gaben geringfügig nach.

Steigende Kosten und unterbrochene Lieferketten hatten beim Gabelstapler-Hersteller Kion im vergangenen Jahr für ordentlich Gegenwind gesorgt. Dieses Jahr soll sich die Lage nun verbessern. Die Anteilsscheine von Kion schwankten und verloren zuletzt 1,6 Prozent.

Aktien von Immobilienkonzernen trotzten den Zinssorgen der Anleger und legten gegen den negativen Trend zu. Hier kamen positive Nachrichten für die Branche aus der Stadt Berlin, wo knapp drei Wochen nach der Wiederholungswahl alles auf anstehende Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD hindeutet. Die beiden Parteien beabsichtigten wohl keine pauschale Enteignung von Immobilien, sondern die Vergesellschaftung von Wohnimmobilien im Einzelfall durch Ankauf, sagte ein Börsianer.

Die Papiere von LEG Immobilien an der MDax-Spitze gewannen knapp vier Prozent. Die Anteilsscheine von TAG Immobilien legten um ein halbes Prozent zu. Im Kielwasser dessen schnellen die Aktien von Dic Asset mit einem Plus von gut neun Prozent an die Spitze des Nebenwerteindex SDax, obwohl das Unternehmen auf Gewerbe- und nicht auf Wohnimmobilien spezialisiert ist.