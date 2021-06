In der Region noch wenig genutzt

Für die Städte Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen ist die gezielte Förderung von Pop-up-Stores zur Vermeidung von Leerständen aus stadtplanerischer Sicht bisher noch kein großes Thema.

Mannheim: Die derzeit sichtbaren Leerstände im Zentrum seien „Umbaumaßnahmen und langfristig geplanten Vorhaben geschuldet“, heißt es im Rathaus auf Anfrage. „Einzelne Geschäfte geben auf, doch andere übernehmen“ – insgesamt sei das Interesse an der Innenstadt „ungebrochen hoch“ und steige sogar. Eigentümern, deren Einzelhandelsflächen vorübergehend leer stünden, biete die Wirtschaftsförderung großflächige Plakate an, mit denen die Schaufenster attraktiver gestaltet werden können. Die Stadt verweist zudem auf die Initiative „Startraum“. Auf der Plattform werden Leerstände in Mannheim gesammelt, die temporär von Gründern, Künstlerinnen und Kreativen genutzt werden können.

Ludwigshafen: „So viele Leerstände gibt es im Moment gar nicht in der Innenstadt“, sagt Markus Lemberger, Sprecher der Kongress- und Marketinggesellschaft Lukom. Und wenn es welche gebe, sei es für die Stadt oft schwer, an die Flächen heranzukommen. „Die Eigentümer sind oft nicht ortsansässig und haben in der Regel kein Interesse an einer temporären Nutzung.“ Ideen dafür gäbe es indes genug, so Lemberger. „Wir könnten die Flächen locker bespielen, zum Beispiel kulturell.“ In der Vergangenheit seien freie Flächen auch schon vorübergehend als Wohnraum für Künstler genutzt worden. In Ludwigshafen gibt es zudem seit längerem das Projekt Nukleus: Eine leerstehende Ladenfläche in der Bismarckstraße, die vielfältig als Begegnungsraum genutzt wird.

Heidelberg: Leerstand ist nach Angaben der Stadt hier kein großes Thema. „Es gibt natürlich immer mal wieder einzelne Leerstände, aber die sind in der Regel auch relativ schnell wieder belegt“, sagt ein Sprecher. In der Pandemie habe die Stadt Unternehmen unterstützt, die in städtischen Immobilien angesiedelt sind. Ihnen sei die Miete erlassen worden, wenn sie durch den Lockdown besonders stark getroffen waren. „Dieses Angebot gab es im vergangenen Jahr schon, es läuft noch bis Ende Juni“, so der Sprecher. tat

