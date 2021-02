München. Dass ein Start-up eine Branche revolutionieren will, ist nicht neu. Auch das Thema Digitalisierung einer Sparte: kein Sonderweg. Doch Scoperty will einen Bereich verändern, der im Grundsatz analog ist: die Immobilienbranche. Dafür hat das Unternehmen unter anderem die Durchschnittswerte der Immobilienpreise von Landkreisen in Baden-Württemberg analysiert. Doch es geht noch tiefer. Jeder und jede kann im Netz schauen, wie viel die eigene Immobilie möglicherweise wert ist – und gleich checken, wie es um die Nachbarn steht. Das Konzept des Münchener Unternehmens ist allerdings umstritten.

Das Angebot des Unternehmens

Scoperty bewertet Immobilien mit einem Algorithmus, der frei zugängliche Daten aus dem Netz nutzt. Für Baden-Württemberg etwa hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge mehr als 4,2 Millionen Objekt-, Lage- und Preisdaten einbezogen. Der Online-Service will den Immobilienmarkt für Eigentümer und Käufer zugänglich machen und veröffentlicht Daten zu rund 35 Millionen Wohnimmobilien in Deutschland. „Mit Scoperty machen wir den Markt größer und damit auch besser“, sagt der Scoperty-Gründer und Geschäftsführer Michael Kasch. Portale wie Immowelt oder Immobilienscout24 würden nur die Preise von Verkaufsobjekten in den Markt einbeziehen – dabei handelt es sich laut Kasch aber nur um ein Prozent aller Immobilien in Deutschland.

So funktioniert es

Ein Beispiel: Familie Müller hat zwei Kinder und denkt über ein drittes nach. Bisher sind es nur Überlegungen. Doch ihr Haus wäre dafür zu klein. Ein neues müsste her, das bisherige verkauft werden. Um zu erfahren, was sie dafür bekommen könnte, müsste jemand vom Fach kommen. Das ginge Familie Müller aber zu weit. Sie will weder einen Verkaufsprozess in Gang setzen noch Geld für ein Gutachten zahlen. Also besucht sie die Scoperty-Webseite, gibt ihre Adresse ein und sieht, was der geschätzte Marktwert ihrer Immobilie ist. Mit einer teils hohen Preisspanne von etwa 40 Prozent.

Kritik an der Datenlage

Die Mannheimer Professorin Verena König sieht Scoperty kritisch. Zusammen mit dem Ökonomen Harald Nitsch leitet sie den Studiengang Immobilienwirtschaft an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim. „Auf den ersten Blick ist das Konzept spannend, aber man sollte es mit Vorsicht genießen.“ König meint etwa die Daten und den Algorithmus, über den Scoperty nur vage Angaben macht. Dieser verwendet unter anderem auch die von Nutzerinnen und Nutzern eingegebenen Daten. „Im Moment fehlt mir eine Transparenz zu der Herkunft der Daten, zudem erfolgt noch keine ausreichende Prüfung, ob die von Usern eingespeisten Daten auch wirklich die von den Eigentümern der betreffenden Immobilien sind.“ Gefälschte oder auch nur ungenaue Daten könnten also den Markt beeinflussen. Zudem sei die Abfrage der Daten „nicht präzise genug“, sagt König. Ein Beispiel: „Die Angabe, dass ein Haus denkmalgeschützt ist, kann sich sowohl positiv als auch negativ auf den Marktwert auswirken. Dafür ist eine Vorort-Besichtigung zwingend notwendig.“

So reagiert Scoperty auf Kritik

Scoperty ist über die Kritik verwundert. Man wolle die Transparenz am Markt erhöhen, Grundlagen für Verhandlungen schaffen. „Der Schätzwert ist kein Gutachten, kein Verkehrswert gemäß Immobilienwertermittlungsverordnung und auch kein rechtsverbindlicher Marktwert“, schreibt Scoperty auf seiner Webseite. Man wolle die Dynamik am Markt abbilden und auf Basis der Marktlage eine Einschätzung des möglichen Marktwertes geben.

Laut König beeinflusst aber auch das den Kaufentscheidungsprozess von möglichen Interessenten in der Informationsphase. „Der Kauf einer Immobilie ist keine triviale Angelegenheit, da er für die meisten Menschen die folgenreichste Kaufentscheidung des Lebens ist. Oftmals ist man damit über 20 bis 30 Jahre an ein Darlehen beziehungsweise eine Hypothek gebunden“, sagt sie. Unbedarfte Verbraucher könnten sich fehlleiten lassen – und zu hohe Preise zahlen oder zu billig verkaufen.

Transparenz und Sicherheit

Zum Thema Transparenz sagt König: „Es müsste offengelegt werden, auf welcher Grundlage die Daten beruhen und woher sie kommen. So, wie die Daten momentan präsentiert werden, lässt sich nicht beurteilen, wie das Unternehmen zu den Schätzungen kommt. Wer Transparenz fördern will, muss auch Transparenz liefern.“

Auch den Umgang mit Daten sieht König kritisch. „Im Netz werden Daten wie Flächen, Zahl der Wohnungen et cetera angezeigt, von denen nicht klar ist, was tatsächlich recherchiert wurde und was lediglich ungeprüfte Annahmen sind. Diese Mischung aus Fakten und Annahmen wird dann ohne Zustimmung von Eigentümern flächendeckend ins Netz gestellt und ist frei im Internet – für welche Zwecke auch immer – einsehbar.“ Übrigens: Will man Daten über die eigene Immobilie nicht veröffentlicht wissen, soll man aktiv beim Seitenbetreiber widersprechen.