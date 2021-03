Berlin. Die Immobilienpreise steigen scheinbar unaufhaltsam weiter. Ende vergangenen Jahres haben die Bewertungen für Wohnungen und Häuser sogar noch einmal kräftig angezogen. Das Statistische Bundesamt verzeichnet einen Anstieg von 8,1 Prozent für das vierte Quartal, also den Zeitraum von Oktober bis Dezember. „Damit setzt sich der Trend steigender Wohnimmobilienpreise trotz der andauernden Corona-Pandemie wie bereits in den vergangenen Quartalen fort“, kommentierten die staatlichen Statistiker am Montag.

AdUnit urban-intext1

„Spekulative Übertreibungen“

Käufer von Wohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäusern mussten im gesamten Krisenjahr 2020 im Schnitt 7,4 Prozent mehr zahlen als ein Jahr zuvor. Teurer wurde es nicht nur in Großstädten, sondern auch auf dem Land. Die Förderbank KfW warnt angesichts des steilen Aufwärtstrends vor einer Blase. Es gebe Anzeichen für „regionale spekulative Preisübertreibungen“. Anleger sollten sich bei ihrer Kaufentscheidung nicht darauf verlassen, dass die Preise immer nur weiter hochgehen. Es könne durchaus auch zu einer „Korrektur“ kommen, also einem Einbruch der Bewertungen.

Die Fortsetzung der Preissteigerungen im vergangenen Jahr scheint auf den ersten Blick dem allgemeinen Trend zu widersprechen. Schließlich ist die gesamte Wirtschaftsleistung wegen Corona um fast fünf Prozent eingebrochen, viele Arbeitnehmer, Unternehmer und Freiberufler kämpfen mit sinkenden Einnahmen. Doch Ökonomen führen den Anstieg zumindest indirekt auf Corona zurück: Zur Krisenbekämpfung pumpen die Zentralbanken Geld in den Finanzmarkt. Das verbilligt die Immobilienzinsen. „Das Rezept der Geldpolitik in der Pandemie lautet: Negativ- und Nullzinsen auf absehbare Zeit“, schreiben Experten der Deutschen Bank in einem aktuellen Bericht.

Die Marktzinsen für Baugeld mit zehn Jahren Zinsbindung sind von ihrem Allzeittief um 0,75 Prozent im vergangenen Sommer zwar wieder etwas gestiegen, liegen Ende März aber immer noch unter einem Prozent. Kaum jemand erwartet für die nahe Zukunft einen nennenswerten Anstieg. Auch teure Immobilien bleiben damit erschwinglich.

AdUnit urban-intext2

Nach Einschätzung der Deutschen Bank wird sich auch auf der Angebotsseite nicht so viel tun wie erhofft. „Die bekannten Ursachen – Mangel an Bauland, komplexe Vorschriften – dürften über Jahre hinaus fortbestehen.“ Es werden nach Einschätzung des Instituts daher auf absehbare Zeit weiterhin zu wenig Wohnungen fertiggestellt. „Setzt sich der Homeoffice-Boom dauerhaft fort, dürfte die Nachfrage nach Wohnraum noch einmal kräftig anziehen.“

Die KfW teilt diese Einschätzung nicht uneingeschränkt. Sie erwartet wegen steigender Bautätigkeit eine Entspannung am Markt – und leitet daraus die Möglichkeit sinkender Preise ab. Viel hängt jetzt davon ab, ob die Zuwanderung aus dem Ausland nach Corona zu- oder abnimmt. Für beide Trends gibt es Anzeichen – es könnte auch sein, dass die Folgen der Wirtschaftskrise zu einem neuen Zustrom von Arbeitskräften aus Südeuropa führt.

AdUnit urban-intext3

Eigenheim statt Mietwohnung

Zudem ist das Interesse an Kaufobjekten in der Bevölkerung weiterhin riesig. Das Portal Immoscout24 hat im Februar einen Anstieg der Anfragen um ein Drittel registriert. „Eine Verschiebung aus der Stadt zugunsten des Landes ist dabei nicht erkennbar“, lautet die Analyse der Immoscout-Datenexperten. „Ein schönes Zuhause ist durch die Corona-Pandemie noch wichtiger geworden.“

AdUnit urban-intext4

Im vergangenen Winter gab knapp die Hälfte der Befragten in einer Erhebung des Dienstleisters Innofact an, ihr Zuhause wegen Corona mehr wertzuschätzen denn je. „Wer die finanziellen Mittel hat, sucht daher eher nach einem Eigenheim anstatt der nächsten Mietwohnung“, sagt Immoscout-Geschäftsführer Ralf Weitz.