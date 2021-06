Immer öfter Negativzinsen

Frankfurt. 25 000 Euro und auch 10 000 Euro sind ein Batzen Geld. Bei Weitem nicht jeder Bundesbürger hat so viel Geld bei seiner Bank oder Sparkasse deponiert. Aber in der Corona-Pandemie haben viele so viel gespart wie nie in den Jahren zuvor. Auf mehr als 100 Milliarden Euro schätzen Experten die „Über-Ersparnis“. Folglich könnten es doch mehr Bürger sein, die 10 000 oder auch 25 000 Euro auf ihren Giro- und Tagesgeld-Konten geparkt haben. Dafür zahlen Banken und Sparkassen faktisch längst keine Zinsen mehr.

AdUnit urban-intext1

Mehr noch: Immer mehr Institute belegen die Beträge mit einem „Verwahrentgelt“. Sie kassieren also Zinsen. Das beginnt zum Teil schon bei 5000 Euro, immer häufiger ab 10 000 und wie ab 21. Juni bei der Postbank ab 25 000 Euro. Verwahrentgelte dürften weiter um sich greifen.

Rechenbeispiel Hat ein Kunde etwa 50 000 Euro angelegt, und die Bank gewährt bei einem Minuszins von 0,5 Prozent einen Freibetrag von 10 000 Euro, wird die Belastung auf 40 000 Euro fällig. Jedes Jahr muss er also ein Verwahrentgelt von 200 Euro zahlen. Einen Überblick zu Banken mit Negativzinsen gibt es unter www.biallo.de. otr

Bei Firmenkunden sind Negativzinsen längst Usus. Aber sie werden auch für immer mehr Privatkunden fällig. Das Verbraucherportal biallo.de spricht mittlerweile von bundesweit 430 Instituten, die zugreifen. Das wäre rund ein Drittel aller untersuchten Banken Sparkassen. Allein seit Jahresbeginn seien 170 Institute dazu gekommen, sagt Biallo-Experte Sebastian Schick. Er spricht von einem „Negativzins-Wahnsinn“. Eine ähnliche Entwicklung beschreiben die Portale FMH und Finanztip.

Die Geldhäuser führen als Grund für das Verwahrentgelt die Negativzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Deponieren Banken und Sparkassen dort Einlagen, müssen sie einen Zins von 0,5 Prozent entrichten – allerdings bei ansehnlichen Freibeträgen. Das heißt nur auf einen Teil der Einlagen, meist weniger als die Hälfte, erhebt die EZB überhaupt einen Negativzins.

AdUnit urban-intext2

Banken-Präsident Hans-Walter Peters klagt gleichwohl immer wieder über die Belastungen, die sich für deutsche Institute auf mehr als zwei Milliarden Euro im Jahr belaufen würden. Ähnliche Beschwerden sind von den Branchenverbänden der Sparkassen und Genossenschaftsbanken zu hören.

Unterschiedliche Vorgaben

Mittlerweile belassen es viele Institute aber nicht einfach bei der Weitergabe des EZB-Satzes von minus 0,5 Prozent für Einlagen auf Giro- und Tagesgeldkonten. Sie streichen mitunter 0,55, 0,60 oder gar 0,75 Prozent und sogar ein Prozent ein, wie Biallo.de herausgefunden hat. Dabei tun sich vor allem Sparkassen und Genossenschaftsinstitute hervor.

AdUnit urban-intext3

Die PSD Bank Rhein-Ruhr nennt ein Prozent erst für Beträge ab 500 000 Euro, die Bank 1 Saar nimmt 0,75 Prozent für Einlagen schon ab 10 000 Euro. Mehrere Volks- und Raiffeisenbanken kassieren 0,60 Prozent, Sparkassen 0,55 Prozent. Und die Freigrenzen werden nach unten verschoben. Mitunter gelten nur noch Freibeträge von 5000 Euro. Wichtig: Manche Institute beziehen die Freibeträge auf das jeweilige Konto, andere auf die gesamte Kundenbeziehung. Je nach Bank gelten die Vorgaben nur für neue Kundinnen und Kunden, oft aber auch für Bürger, die ihrem Institut schon Jahre die Treue halten.

AdUnit urban-intext4

Erheben die Institute Negativzinsen von mehr als minus 0,5 Prozent, erzielen sie rechnerisch zusätzliche Einnahmen. Dies ist auch dann der Fall, wenn sich Kundinnen und Kunden entscheiden, das Geld etwa in Fonds zu investieren, um den Negativzins zu umgehen. Dafür fallen Provisionen an. Auch ein Schließfach für die Einlagen gibt es nicht umsonst.

Horst Biallo, Gründer und Chef der gleichnamigen Plattform, sieht die Strafzinsen und Verwahrentgelte als eine Art Hebel. „So können die Geldhäuser unter dem Deckmantel ‚Negativzinsen’ Produkte verkaufen, mit denen sie gute Geschäfte zu Lasten ihrer Kunden machen.“

Bei all dem fahren die Institute mit der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank so schlecht nicht, wie sie gerne behaupten. Denn die Notenbank bietet ihnen seit mehr als einem Jahr Sonder-Kreditlinien an – mit extrem günstigen Konditionen. In diesem sogenannten TLTRO-Programm müssen Banken und Sparkassen für Geld der Notenbank nicht nur keine Zinsen zahlen, sie erhalten sogar einen Zinsbonus von bis einem Prozent.

Einnahmen in Millionenhöhe

Bei der Commerzbank etwa führte das im ersten Quartal zu einem Sonderertrag von 126 Millionen Euro – bei einem gesamten Quartalsgewinn von 133 Millionen Euro. Die Deutsche Bank hat über Negativzinsen bei Privatkunden im ersten Quartal sieben Millionen Euro eingenommen, vier Millionen mehr als im letzten Vierteljahr 2020.

Auch bei anderen Instituten, bei Volksbanken und Sparkassen ist von Einbußen beim Zinsüberschuss wenig zu sehen. Er war im vergangenen Jahr stabil oder sogar leicht höher und nur in wenigen Fällen geringer. Die Erträge aus Negativzinsen seien meist höher als die an die Europäische Zentralbank gezahlten Zinsen, kritisieren auch Verbraucherschützer. Es gehe einfach um Preiserhöhungen.