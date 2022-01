Nächster Dämpfer für die Corona-Politik der grün-schwarzen Landesregierung in Stuttgart: Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg in Mannheim hat am Dienstag die 2G-Regel im Einzelhandel im Land mit sofortiger Wirkung gekippt. Damit dürfen neben Geimpften und Genesenen nun auch wieder Ungeimpfte die Geschäfte betreten, sofern sie ein aktuelles negatives Testergebnis vorlegen können.

...