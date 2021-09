IHK Rhein-Neckar: Firmen der Region drängen auf Recht zur Impfabfrage

Mannheim. Von Tatjana Junker

Eine breite Mehrheit der regionalen Unternehmen wünscht sich das Recht, den Impfstatus ihrer Beschäftigten abfragen zu dürfen. Das geht aus einer Umfrage hervor, die die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar am Mittwoch veröffentlicht hat. Grundlage seien die Antworten von mehr als 100 Unternehmensvertretern.

Demnach wünschen sich 84 Prozent der Betriebe eine entsprechende rechtliche Regelung. 76 Prozent gaben an, die Möglichkeit einer solchen Impfabfrage auch tatsächlich nutzen zu wollen, wenn es sie gäbe. Eine Abfrage würde es den Firmen „erleichtern, ihren gesetzlichen Pflichten im Arbeitsschutz nachzukommen und es würde ihre Geschäftsmöglichkeiten verbessern“, kommentiert IHK-Präsident Manfred Schnabel die Ergebnisse der Umfrage. Sie sprächen dafür, „dass der Gesetzgeber an das Thema nochmals herangeht.“ Auf Bundesebene hatte auch der Arbeitgeberpräsident und Heidelberger Unternehmer Rainer Dulger zuletzt auf ein Auskunftsrecht für Unternehmen über den Impfstatus der Mitarbeitenden gedrängt. Die Regierung wiederum hatte beschlossen, dass dieses Recht nur für einige Arbeitgeber, zum Beispiel in der Pflege oder in Kitas, gelten soll.

Sorge vor Spaltung

Unternehmen, die die Einführung eines Auskunftsrechts in der IHK-Umfrage ablehnten, gaben dafür unterschiedliche Gründe an: So habe ein Teil der Betriebe durch freiwillige Rückmeldungen aus der Belegschaft schon einen guten Überblick über den Impfstatus der Mitarbeitenden. Einige Firmen fürchteten, dass eine Impfabfrage die Belegschaft spalten könnte.

Mehr Werbung für die Spritze

Knapp 80 Prozent der Unternehmen sind laut IHK-Umfrage unterdessen dafür, dass der Staat weitere Impfanreize setzen soll. Ein großer Teil davon (43 Prozent) sieht in abgestuften Zugangsregeln den richtigen Weg, um mehr Menschen zu einer Impfung zu bewegen. So sieht das 2G-Modell vor, den Zutritt zu bestimmten Bereichen nur noch für Geimpfte und Genesene zu erlauben, ein negativer Corona-Test reicht dann nicht mehr. Jeder fünfte Betrieb sprach sich in der Umfrage dafür aus, bei der Bevölkerung noch stärker für die Impfspritze zu werben.