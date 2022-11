IG Metall: Tarifverhandlungen in Baden-Württemberg erneut vertagt

Die Tarifverhandlungen für die etwa eine Million Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie im Südwesten sind am Dienstagabend ohne Einigung zu Ende gegangen. Sie werden am 17. November in Ludwigsburg in fünfter Runde fortgesetzt. „Zwar haben die Arbeitgeber weitere mögliche Optionen und Angebote in Aussicht gestellt, ohne diese näher zu benennen, es sind aber keine belastbaren

