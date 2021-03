Mannheim/Stuttgart. Die Beschäftigten des Maschinenbau-Unternehmens Walter Perske haben die Warnstreikphase der Metall- und Elektrobranche in Mannheim eingeläutet. Eine Stunde vor Feierabend stand die Produktion still. 80 Beschäftigte versammelten sich nach Angaben der IG Metall vor dem Betrieb. Betriebsrat Sven Metzmaier kritisierte die Arbeitgeber scharf: „Es kann nicht sein, dass die Corona-Pandemie genutzt wird, um uns unsere Errungenschaften zu nehmen.“

Die Gewerkschaft fordert unter anderem vier Prozent mehr Geld – wo es in einem Betrieb schlecht läuft, in Form von Lohnausgleich bei einer auf vier Tage abgesenkten Arbeitszeit. Die Arbeitgeber lehnen das ab. An diesem Dienstag steht eine neue Verhandlungsrunde an. Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg, drohte am Freitag, die Warnstreiks noch über Wochen fortzusetzen. jung