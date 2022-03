IG BAU-Bezirksvorsitzender wiedergewählt

Mannheim. Wolfgang Kreis ist als Bezirksvorsitzender der IG BAU Nordbaden für vier weitere Jahre wiedergewählt worden. Wie die Industriegewerkschaft in einer Pressemeldung erklärte, vertritt der 64-Jährige damit weiterhin die Interessen von Menschen, die in der Region in der Bau-, Land- und Forstwirtschaft sowie in der Reinigungsbranche arbeiten. Nach Angaben der Arbeitsagentur arbeiten in den Branchen der IG BAU in der Stadt aktuell rund 12.000 Menschen – 4.400 von ihnen im Bauhauptgewerbe und 6.600 in der Gebäudereinigung. An sie appelliert der Gewerkschaftler, sich für ihre Belange einzusetzen und den Wandel der Arbeitswelt mitzugestalten. Das Handwerk in der Region sei in den nächsten Jahren auf Tausende zusätzliche Fachkräfte angewiesen. „Es kann nicht sein, dass sich noch immer viele Beschäftigte unter Wert verkaufen. Vom Fassadenreiniger über den Gartenbauer bis zur Buchhalterin in der Baufirma – Fachleute sollten auf einer tariflichen Bezahlung bestehen“, rät Kreis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wolfgang Kreis ist gelernter Industriekaufmann und arbeitet seit seiner Ausbildung in der Baubranche. Der gebürtige Karlsruher setzt sich als Gesamtbetriebsratsvorsitzender des Baukonzerns Züblin AG für die Belange von bundesweit rund 7.000 Beschäftigten ein. Zugleich ist Kreis Vorsitzender des Europa-Betriebsrats der Strabag SE und kümmert sich dort um die Interessen von 75.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Seit 1975 ist der 64-Jährige gewerkschaftlich aktiv, neben der IG BAU auch beim DGB. Ehrenamtlich engagiert er sich unter anderem als Richter am Bundesarbeitsgericht und im Präventionsausschuss der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft. Kreis ist verheiratet und hat zwei Kinder.