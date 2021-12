HWP Handwerkspartner übernimmt Mannheimer Maler- und Ausbauwerkstätte

Mannheim. Die Maler- und Ausbildungswerkstätten (Maba) in Mannheim ist Teil der HWP Handwerkspartner geworden. Die Maba passe perfekt zur Philosophie der HWP-Firmengruppe, teilte das Baudienstleistungsunternehmen in einer Pressemitteilung am Montag mit. Maba-Geschäftsführer Klaus Dresel soll trotz der Übernahme mitsamt seiner Führungsmannschaft und Belegschaft den Kundinnen und Kunden sowie Geschäftspartnern und -Geschäftspartnerinnen wie bisher erhalten bleiben.

„Strategisch ist die Maba ein wichtiger Zugewinn für die HWP Handwerkpartner-Gruppe, da das Mannheimer Unternehmen aufgrund seiner Größe als Kern für die neue Zielregion Rhein-Neckar fungieren und damit die Grundlage für weiteres Wachstum legen wird“, erklärte André Ryschka, Sprecher des Vorstandes der HWP Handwerkspartner-Gruppe, die mit 15 Standorten in Deutschland und Luxemburg vertreten ist.

Die Maba ist bereits mit Wirkung zum vergangenen Donnerstag zum Tochterunternehmen der HWP Handwerkspartner AG geworden. Gegründet wurde das Unternehmen für Maler- und Ausbauarbeiten sowie Elektroinstallation im Jahr 1995. Mit den rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwirtschaftet die Maba nach Angaben der HWP-Firmengruppe heute eine Jahresgesamtleistung von rund 20 Millionen Euro in der gesamten Rhein-Neckar-Region.