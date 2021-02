Bornheim. Nicht nur Blumenhändler: Ab Montag haben auch die Kunden der 16 Hornbach-Standorte in Baden-Württemberg wieder direkten Zugriff auf Blumen, Pflanzen, Kräuter und Saatgut sowie Erden, Dünger und weitere Artikel zur Grundversorgung ihrer Gärten, das teilte die Baumarktkette mit Sitz im rheinland-pfälzischen Bornheim am Sonntag mit. Artikel aus dem Baumarktsortiment müssen demnach allerdings weiterhin online gekauft oder reserviert und im Außenbereich der Märkte abgeholt werden.

„Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass die baden-württembergische Landesregierung eine Wiedereröffnung der Gartenmärkte ermöglicht hat“, erklärt Kenan Karabag, zuständiger Gebietsleiter der Hornbach Baumarkt AG. An den allermeisten Standorten betreten Privatkunden die Gartencenter laut Mitteilung nun über einen separaten Eingang, der benachbarte Baumarkt müsse nur an wenigen Standorten passiert werden, hinter Absperrbändern.

Kassenkräfte und Beschäftigte von Sicherheitsdiensten würden die Anzahl der Kundinnen und Kunden zählen und darauf achten, dass die zulässige Gesamtzahl nicht überschritten wird.