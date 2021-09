Hornbach im zweiten Quartal mit Umsatzplus

Bornheim. Die für ihre gleichnamige Baumarktkette bekannte Hornbach-Gruppe hat ihren Umsatz im zweiten Geschäftsquartal erhöht. Die Erlöse legten um 3,8 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich blieben beim Konzern 118,4 Millionen Euro hängen - 5,7 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Die Holding präzisierte ihre Zielmarke für das laufende Geschäftsjahr. Eine Anhebung der Prognose sei aber aufgrund der Unsicherheiten in der Corona-Krise nicht drin, sagte der Vorstandsvorsitzende Albrecht Hornbach der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. "Ich denke, wir müssen mögliche Überraschungen negativer Art einpreisen", sagte Hornbach. Dennoch glaube er nicht an besonders drastische Einschränkungen in den kalten Monaten wie im vergangenen Jahr, als Ausgehbeschränkungen vor allem die stationären Geschäfte belasteten.

Der Vorstandsvorsitzende Hornbach zeigte sich überzeugt, dass die Verzahnung von stationärem Handel mit Online-Einkaufsoptionen der richtige Schritt gewesen sei: "Mal durften die Menschen reisen, mal nicht, mal gab es einen Lockdown und dann wieder nicht. Und dennoch sehen wir: An dem Umsatzniveau hat das nichts verändert." Dabei profitiere die Baumarktkette davon, dass Kunden Waren online bestellen als auch online reservieren und dann im Markt abholen können.