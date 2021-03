Berlin. Mit Ausgaben für Fahrten zur Arbeit, das Arbeiten im Homeoffice und den Kauf von Arbeitsmitteln wie Laptops lässt sich die Steuerlast deutlich reduzieren. Die Aufwendungen wirken sich aber erst aus, wenn sie den Werbungskosten-Pauschbetrag von 1000 Euro überschreiten.

Homeoffice

Wem das Finanzamt die Anerkennung des Arbeitszimmers verweigert, kann für jeden Tag, der ausschließlich im Homeoffice verbracht wurde, fünf Euro verrechnen – im Jahr maximal 600 Euro (Zeilen 47 bis 48). Steuerzahler müssen daher genau in ihrem Kalender nachsehen. Für die Tage, für die sie eine Entfernungspauschale verrechnen, kann keine Homeoffice-Pauschale beantragt werden. Hinzu kommt, dass sich die Pauschale von bis zu 600 Euro nur steuermindernd auswirkt, wenn mit anderen beruflichen Aufwendungen die Werbungskosten-Pauschale von 1000 Euro überschritten wird.

Arbeitszimmer

Arbeitnehmer können für Homeoffice-Tage 2020 jeweils fünf Euro beim Finanzamt geltend machen – maximal allerdings 600 Euro. © dpa

Die Anforderungen der Finanzämter an das häusliche Arbeitszimmer sind hoch – daran hat auch Corona nichts geändert. Grundsätzlich erkennen sie das Arbeitszimmer nur an, wenn für die berufliche Tätigkeit „kein anderer Arbeitsplatz“ zur Verfügung steht oder es den Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit bildet. Das Kriterium trifft aber auch auf Arbeitnehmer, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes ihr Büro nicht aufsuchen durften. „Idealerweise sollte man sich vom Arbeitgeber eine entsprechende Bescheinigung ausstellen lassen“, rät Uwe Rauhöft.

Wem kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, der kann die Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer bis zur Höhe von 1250 Euro geltend machen. Sofern das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten beruflichen Tätigkeit bildet, rechnen Steuerzahler die Ausgaben in voller Höhe ab. „Das trifft auch auf Arbeitnehmer zu, die an mindestens drei von fünf Arbeitstagen der Woche zu Hause gearbeitet haben“, sagt Steuerberater Christian Herold. Waren es weniger als drei Tage, können Steuerzahler die Ausgaben bis maximal 1250 Euro verrechnen. Bevor Sie sich nun freuen, sollten Sie prüfen, ob die zweite Voraussetzung für die Anerkennung des Arbeitszimmers erfüllt ist: die Ausstattung. Wer im Homeoffice am Küchentisch saß, hat schlechte Karten. Das Arbeitszimmer muss von Wohnräumen abgetrennt und wie ein Arbeitszimmer eingerichtet sein. Auch muss die berufliche Nutzung mindestens 90 Prozent betragen.

Entfernungspauschale

An den Fahrten zum regelmäßigen Arbeitsplatz beteiligt sich der Staat mit der Entfernungspauschale von 30 Cent je Kilometer einfacher Weg (Zeilen 31-40). Dabei spielt es keine Rolle, ob Steuerzahler mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs waren. Für Fußgänger und Radfahrer sieht der Staat allerdings eine Höchstgrenze von 4500 Euro vor. Wer öffentliche Verkehrsmittel für den Weg zur Arbeit genutzt hat, sollte prüfen, ob die tatsächlichen Kosten oder die Entfernungspauschale für ihn günstiger sind. „Den höheren Betrag geben Steuerzahler in der Anlage N an“, sagt Steuerberater Wolfgang Wawro vom Steuerberaterverband Berlin-Brandenburg. Wer 2020 etwa eine Jahreskarte für Bus und Bahn hatte, kann die Kosten geltend machen – auch wenn er selten ins Büro gefahren ist.

Arbeitstage

Während Arbeitnehmer in den vergangenen Jahren bei einer normalen Fünf-Tage-Woche die üblichen 230 Tage eingetragen haben, dürfte die Angabe der Tage diesmal vielen Mühe bereiten. Insbesondere denjenigen, die hin und wieder von zu Hause gearbeitet haben, phasenweise in Kurzarbeit oder gar arbeitslos waren. Denn die Entfernungspauschale darf nur für die Tage abgerechnet werden, die man tatsächlich zur Arbeit gefahren ist.

In die Zeilen 31 bis 34 müssen Steuerzahler nun nicht mehr nur Urlaubs- und Krankheitstage, sondern auch Homeoffice-Tage und Dienstreisetage eintragen. „Für diejenigen, die an wenigen Tagen zur Arbeit gefahren sind und sonst wenig berufliche Ausgaben hatten, dürfte es schwierig werden, die Pauschale von 1000 Euro zu überschreiten“, sagt Steuerexperte Rauhöft.