Hohe Nachfrage bei John Deere

Mannheim. Der US-Landmaschinenhersteller John Deere hat im zweiten Quartal sowohl Umsatz als auch Gewinn gesteigert. „Die Ergebnisse zeigen einen fortgesetzten starken Nachfragetrend, während es gleichzeitig Herausforderungen in den Lieferketten gibt, die sich auf die Produktionskapazitäten und Lieferfähigkeit auswirken“, sagte Konzernchef John C. May laut Mitteilung. Man arbeite deshalb „intensiv“ mit Beschäftigten, Lieferanten und Vertriebspartnern, um die Folgen so gering wie möglich zu halten.

In Mannheim läuft die Produktion nach Angaben eines Sprechers trotz der Logistik- und Lieferengpässe, die Auslastung ist stabil. Ziel sei es weiterhin, dieses Jahr mehr als 40 000 Traktoren zu bauen. Weil wichtige Teile wie Lenkventile fehlten, hatte die Fabrik zuletzt von Rosenmontag bis Aschermittwoch eine Pause eingelegt.

Blick in die Traktorenfertigung im Mannheimer Werk. © John Deere

Auf dem Campus in Mannheim arbeiten 3880 Menschen, davon in der Fabrik rund 3500. Mannheim ist das größte Werk des US-Konzerns außerhalb Nordamerikas. Die Maschinen aus der Quadratestadt gehen zu 50 Prozent an Kunden in Westeuropa. Märkte sind zudem Amerika, Australien und Neuseeland.

Bau der Lackieranlage nach Plan

Weil die Traktorenfabrik in Mannheim moderner und umweltfreundlicher werden soll, investiert der US-Konzern in den nächsten Jahren knapp 80 Millionen Euro – unter anderem in eine neue Lackieranlage. Der Bau laufe nach Plan, derzeit werde die Bodenplatte gegossen, teilte der Sprecher mit. Die Fertigstellung ist 2024 geplant.

Im zweiten Quartal erwirtschaftete John Deere einen Nettogewinn von rund 2,1 Milliarden Dollar (etwa zwei Milliarden Euro), ein Zuwachs von 17 Prozent zum Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg um elf Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar (rund 12,6 Milliarden Euro).

Für die kommenden Monate wird mit einem weiterhin hohen Bedarf an Land- und Baumaschinen gerechnet. jung