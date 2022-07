Börse in Frankfurt Hoffnung auf Gaslieferungen hält Dax auf Erholungskurs

Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch an seine Vortagesentwicklung angeknüpft. Am Dienstagnachmittag hatten Spekulationen über eine planmäßige Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen eine Euphorie an den Börsen ausgelöst.