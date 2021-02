Mannheim. Der Mannheimer Ex-Konzertveranstalter Matthias Hoffmann darf sich freuen. Er konnte am Montag die JVA Mannheim nach fast drei Wochen Untersuchungshaft wieder verlassen. „Heute Morgen um zehn Uhr sind die Türen aufgegangen. Ich bin endlich wieder ein freier Mann“, sagte Hoffmann dieser Redaktion. Das Oberlandesgericht (OVG) Karlsruhe hatte den Haftbefehl nach Beschwerde der Verteidigung bereits am Donnerstag außer Vollzug gesetzt – allerdings mit Auflagen, die bis Freitag erfüllt waren. Hoffmann musste eine Kaution von 30 000 Euro hinterlegen und außerdem seinen Reisepass abgeben.

Keine Fluchtgefahr

AdUnit urban-intext1

Die Entscheidung des OLG ist gleichzeitig eine Schlappe für Ulrich Bunk, den Vorsitzenden Richter der Großen Wirtschaftsstrafkammer des Mannheimer Landgerichts. Die Kammer hatte Hoffmann am 27. Januar wegen Insolvenzverschleppung zu einer Gefängnisstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt. Direkt nach der Urteilsbegründung ließ Bunk damals einen Haftbefehl gegen Hoffmann noch im Gerichtssaal vollstrecken. Begründung: Fluchtgefahr. Ein Überraschungscoup, mit dem weder Hoffmann noch die Verteidigung gerechnet hatte. „Das kam wie aus heiterem Himmel“, so der Verurteilte. Die Kammer wies die Beschwerde seiner Verteidigerin Denise Gerull zurück. Der 69-Jährige wurde abgeführt und im Gefangenentransporter in die JVA Mannheim gefahren.

Mit ihrer Beschwerde vor dem OLG in Karlsruhe hatte die Rechtsanwältin aus Brühl nun aber teilweise Erfolg. Die Richter hoben den Haftbefehl zwar nicht auf, er wurde aber außer Vollzug gesetzt. Das OLG geht im Gegensatz zum Landgericht von keiner Fluchtgefahr aus, nachdem Hoffmann vergangene Woche die angeordnete Kaution bezahlte und seinen Reisepass abgab. Letzteres ist wichtig, weil Hoffmanns Ehefrau Faiza derzeit in Afrika lebt. Damit hatte Bunk die Fluchtgefahr begründet.

Die Verteidigerin wies diese Argumentation in ihrer Beschwerde vor dem OLG zurück. Hoffmann dazu: „Ich habe meinen Lebensmittelpunkt in Deutschland. Dort wohnen meine Kinder, dort habe ich auch meine Arbeit als Berater für eine größere Gesellschaft im Bereich Ticketverkauf.“ Es gebe für ihn deshalb keine Gründe, nach Afrika zu fliehen.

Revision eingelegt

AdUnit urban-intext2

Das Urteil gegen Hoffmann ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung wird Revision vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe einlegen. „Ich bin da ganz optimistisch“, sagte Hoffmann. Bis zu einer Entscheidung kann es aber noch einige Monate dauern. Dann wird sich zeigen, ob der Optimismus begründet ist.