Höherer Gaspreis trifft Haushalte

Frankfurt. Der Blick auf den Ölpreis und die Preise an den Tankstellen hat in den letzten Wochen verdeckt, dass auch Gas deutlich teurer geworden ist. Um 12,9 Prozent sei es auf Jahressicht nach oben gegangen, meldet das Verbraucherportal Verivox. Die Kosten für 20 000 Kilowattstunden (KwH) seien von 1094 Euro auf im Schnitt 1236 Euro gestiegen. Das trifft viele Haushalte, denn die Mehrzahl heizt (und kocht) mit Gas. Auch deutsche Unternehmen treffen die höheren Preise, auch hier ist Gas eine wichtige Energiequelle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Volkswirte der Commerzbank sind allerdings überzeugt, dass sich die Situation an den Gasmärkten zum Herbst wieder entspannen wird, in Europa könnten die Preise sogar besonders nachgeben. „Hier scheint der Markt spekulativ überhitzt“, sagt Rohstoff-Analystin Barbara Lambrecht.

Nach Angaben des Umweltbundesamtes (UBA) entfielen bei deutschen Privathaushalten 2019 rund 39 Prozent des Endenergieverbrauchs auf Gas, gut 20 Prozent auf Öl und knapp 19 Prozent auf Strom. „Da mehr Haushalte mit Gas als mit Heizöl heizen, sind die Heizkosten im mengengewichteten Durchschnitt aktuell sogar 25,3 Prozent höher als im Juli 2020“, sagt Verivox-Experte Lundquist Neubauer. Das Portal nennt für 20 000 KwH Gas etwa in Frankfurt je nach Anbieter eine Preis-Spanne von 960 bis 2200 Euro im Jahr, Check 24 kommt auf 920 bis 1708 Euro.

Ähnlicher Verlauf

Auch für die deutsche Industrie sei Gas eine wichtige Energiequelle, betont Marco Wagner von der Commerzbank. Schaut man auf den Endenergieverbrauch, lag der Anteil von Gas in der deutschen Industrie nach Daten des UBA 2019 bei knapp 35 Prozent und damit so hoch wie keine andere Energieform. Strom auch aus erneuerbaren Quellen kam auf 31 Prozent, Stein- und Braunkohle zusammen auf 16 Prozent. Auch in Gewerbe, Handel und im Dienstleistungssektor spielt Gas eine wichtige Rolle, wenn auch nicht die dominante. Strom hat hier mit 39 Prozent den mit Abstand größten Anteil. Gas kommt auf gut 27 Prozent, Mineralöl-Produkte auf 22,5 Prozent.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wagner zufolge hat die Bedeutung der Gas-Preise für die Kosten sowohl in Haushalten als auch in Industrie und Gewerbe keinen außergewöhnlichen Effekt. „Der Gaspreis ist nicht unabhängig von den Preisen anderer Energieträger. Tatsächlich bewegen sich die Preise für sämtliche Energieträger tendenziell ähnlich. Wenn also Öl teurer wird, verteuern sich auch Gas und Strom.“ Gleichzeitig sei die Industrie enorm innovativ. Sie habe in den vergangenen Jahren ihre Energieeffizienz erheblich verbessert. Das ist bei Privathaushalten schwieriger.

Fakt ist nach Angaben von Lambrecht: „Die Gaspreise haben vielerorts in diesem Jahr neue Rekordmarken erreicht.“ Aus verschiedenen Gründen: zum einen die Konjunkturerholung nach den Lockerungen der Corona-Beschränkungen, zum zweiten ein harter Winter unter anderem in den USA. Dies habe zu einer hohen Nachfrage geführt. Gleichzeitig habe der starke Frost Produktionsausfälle und den zeitweisen Stopp von Bohranlagen verursacht. Auch in China und Europa sei die Nachfrage im ersten Halbjahr witterungsbedingt gestiegen, schließlich sei der April so kalt gewesen wie zuletzt 1986, und der Mai habe die meisten Heiztage seit 2010 gehabt. Insgesamt sei die Nachfrage um rund ein Viertel höher gewesen als im ersten Halbjahr 2020.

Zwei wichtige Pipelines

Einen Preiseffekt sieht Lambrecht auch durch den – klimabedingten – Wechsel von Kohle und Öl zum weniger klimaschädlichen Gas. Zudem belastet seit Jahresanfang die CO2-Abgabe auch den Gaspreis – nach Angaben des Verbraucherportals Finanztipp und anderen Experten sind es pro KwH Gas rund 0,54 Cent brutto und 0,455 Cent netto. Generell rechnet die Commerzbank-Expertin aber in den nächsten Wochen mit einer Entspannung auf dem Gasmarkt. Das Angebot steige stärker als die Nachfrage, vor allem aus Russland und auch aus Norwegen. Dagegen werde die Produktion im übrigen Europa um 25 Prozent sinken, etwa weil die Gas-Vorkommen in der Nordsee erschöpft seien. Preisdruck könnte es nach Ansicht von Lambrecht aber dann geben, wenn es in den USA zu einer extremen Hurrikan-Saison kommt.

Klar ist für die Expertin: Europa ist trotz fallender Nachfrage künftig auf steigende Gas-Importe angewiesen. „Dabei werden Pipeline-Importe eine wesentliche Rolle spielen: Russland als Hauptlieferant, aber auch Norwegen und Algerien sind für die EU von großer Bedeutung.“ Zwei Pipelines stünden hier im Fokus. Die Trans-Adria-Pipeline leitet seit Januar über knapp 900 Kilometer aserbaidschanisches Gas nach Südost- und Südeuropa, mit einem Verteilknoten in Süditalien, über den das Gas weiter Richtung Mitteleuropa strömen könnte. Dann ist da noch Nord Stream 2, die umstrittene Ostsee-Pipeline, die in der zweiten Jahreshälfte in Betrieb gehen soll.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Trotz des Preisanstiegs bei Gas bleibt es mit Blick auf Wärmeenergie immer noch günstig. Nach Angaben des Verbandes Energiehandel Südwest lag der Bruttopreis je Kilowattstunde bei Erdgas Mitte Juli bei 6,44 Cent. Bei Heizöl waren es 6,63 Cent und bei Fernwärme 8,14 Cent.