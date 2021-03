Berlin. Viele Deutsche haben Angst vor hoher Inflation – tatsächlich jedoch liegt die Rate der Geldentwertung in Deutschland seit langen Jahren sehr niedrig. Nun zieht sie allerdings etwas an. Welche Effekte hat Inflation für die Verbraucherinnen und Verbraucher? Dazu wichtige Fragen und Antworten:

Wie ist der aktuelle Stand bei der Inflation?

Laut Statistischem Bundesamt lag der Wertverlust des Euro im Februar bei 1,3 Prozent – im Vergleich zum Februar 2020. Das heißt: Ein Euro hat heute 1,3 Prozent weniger Kaufkraft als vor einem Jahr. Während die Preise im vergangenen halben Jahr unter anderem wegen der geschlossenen Geschäfte eher zurückgingen, ziehen sie jetzt etwas an. Sie klettern auf das Niveau vor Corona.

Wie wird sich die Inflation in diesem Jahr entwickeln?

Die Corona-Krise war und ist eine erstaunliche Zeit. „In den beiden Pandemie-Jahren 2020 und 2021 zusammen beläuft sich die zusätzliche Ersparnis der privaten Haushalte auf schätzungsweise 200 Milliarden Euro“, sagt Ökonom Stefan Kooths vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel (IfW). Weil die Bürgerinnen und Bürger nicht wie gewohnt verreisen, konsumieren, Essen gehen und nachts Party machen konnten und können, verfügen sie nun über erhebliche Summen, von denen sie bei nächster Gelegenheit einen guten Teil ausgeben dürften. Dieser Nachholeffekt wird dann wohl die Preise treiben.

Gibt es einen Ausgleich für steigende Preise?

Parallel zu dieser Entwicklung steigen die Löhne und Gehälter der Beschäftigten – jedenfalls in manchen Branchen. So verhandeln etwa die Gewerkschaften Verdi und IG Metall über neue Tarifverträge. Was dabei herauskommt, ist unklar. Hier und da allerdings dürfen die Verdienste zumindest etwas wachsen – was auch plausibel erscheint. Im Großen und Ganzen arbeitet die einheimische Wirtschaft ja normal weiter, trotz Corona. Millionen Beschäftigte erhalten so einen Inflationsausgleich – alle jedoch nicht.

Wie sind die mittelfristigen Aussichten bei der Teuerung?

Für das laufende Jahr rechnet die Europäische Zentralbank (EZB) mit einer moderaten Inflationsrate für den Euroraum von durchschnittlich 1,5 Prozent. Vorübergehend sei es dabei möglich, dass der Preisauftrieb auch zwei Prozent erreiche, so EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Ungefähr auf diesem Niveau dürfte es vorläufig wohl weitergehen.

Und wie wird sich die Inflation langfristig entwickeln?

Die EZB will die Inflation bei etwa zwei Prozent stabilisieren. Gleichzeitig bringt sie sehr viel Geld auf die Märkte, um die Unternehmen auf dem Weg aus der Corona-Krise zu unterstützten. Dies kann langfristig die Gefahr beinhalten, dass die Preise deutlicher anziehen. Das weiß man heute aber nicht. Im Zuge einer solchen Entwicklung wäre zu erwarten, dass auch die Zinsen wieder steigen. Vorteil für die Verbraucherinnen und Verbraucher, die oft ja auch Sparer sind: Ihre Guthaben bei den Banken und Altersversicherungen würden etwas mehr Gewinn abwerfen. Teilweise wird die Inflation dadurch kompensiert.

Andererseits dürften damit Kredite etwa für den Erwerb neuer Autos oder Wohnungseinrichtungen teurer werden. Und ganz wichtig: Dann steigen die Baupreise. Heute dagegen leisten sich nicht wenige Privathaushalte ein Haus oder eine Eigentumswohnung, weil die niedrigen Zinsen kaum ins Gewicht fallen.

Wer profitiert von einer höheren Inflation?

Das hängt von der sozialen Lage ab. Wer kein Geld angelegt hat, nicht über Kapital verfügt, niedrige Einkommen erwirtschaftet und nur konsumiert, zahlt drauf. Das betrifft vor allem das ärmste Drittel der Bevölkerung. Je mehr Ersparnisse und Vermögen vorhanden sind, desto eher machen sich die positiven Effekte höherer Zinsen und Renditen bemerkbar. Auch das Einkommen spielt eine Rolle: Je besser die Bürger monatlich verdienen, desto weniger geben sie anteilig für ihren Grundbedarf aus.

Wie wirkt sich höhere Inflation auf Schulden aus?

Eine nicht zu vernachlässigende Folge besteht darin, dass die Geldentwertung Schulden verringert. Denn wenn die Inflation zulegt, nimmt der Wert alter Kredite im gleichen Maße ab. Beispielsweise profitieren Immobilienbesitzer, die ihr Haus auf Pump gekauft haben, ebenso Unternehmen, die ihre Investitionen fremdfinanzieren. Voraussetzung ist allerdings, dass die Höhe der Kredite nicht zur Überschuldung führt.