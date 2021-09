Höchste Inflation seit fast 28 Jahren

Frankfurt. Vor allem massiv gestiegene Energiepreise haben die Inflation im August auf 3,9 Prozent – und damit auf den höchsten Wert seit fast 28 Jahren getrieben. Eine höhere Rate gab es zuletzt mit 4,3 Prozent im Dezember 1993. Das zeigt die detaillierte Analyse des Statistischen Bundesamts. Die Rate selbst hatten die Statistiker schon vor zwei Wochen genannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was die Zahlen bedeuten Eine höhere Inflation schwächt die Kaufkraft von Verbrauchern, weil sie sich für einen Euro dann weniger kaufen können als zuvor. Auch für Sparer, die Geld beispielsweise auf mickrig verzinsten Tagesgeldkonten parken, sind steigende Inflationsraten bitter. Ihre Guthaben verlieren unter dem Strich an Wert. Um den Verbraucherpreisindex auszurechnen, stützt sich das Statistische Bundesamt auf einen „Warenkorb“ – 700 ausgewählte Waren und Dienstleistungen. dpa

Der dramatischste Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat zeigt sich bei leichtem Heizöl: Es ist um 57,3 Prozent teurer geworden. Auch an der Tankstelle ist der Anstieg massiv. Für Diesel mussten 27,8 Prozent und für Superbenzin 26,4 Prozent mehr bezahlt werden als vor Jahresfrist. Stark verteuert hat sich ebenso Gemüse mit einem Plus von neun Prozent. Deutlich mehr Geld musste auch für Pkw und Fahrräder auf den Tisch gelegt werden. Zudem langen auch Banken und Sparkassen zu. Experten erwarten, dass die Inflationsrate bis zum Jahresende auf bis zu knapp fünf Prozent steigen könnte, bevor sie 2022 wieder sinkt.

Verweis auf CO2-Bepreisung

Für Energie insgesamt mussten Verbraucherinnen und Verbraucher im August 12,6 Prozent mehr ausgeben als vor einem Jahr. Dabei war der Anstieg des Strompreises mit 1,7 Prozent unterdurchschnittlich. Erdgas kostete nach Angaben der Statistiker 4,9 Prozent mehr.

Getrieben wurde die Inflationsrate auch von den Preisen für Nahrungsmittel. Sie verteuerten sich um 4,6 Prozent. Bei Fleisch und Wurst lag das Plus bei 3,5 Prozent, bei Obst bei 2,5 Prozent. Für Milch und Eier waren es fünf Prozent mehr.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Überdurchschnittlich verteuert haben sich binnen Jahresfrist auch Pkw mit 5,4 Prozent und vor allem Fahrräder mit 6,7 Prozent. Generell verteuerten sich Waren um 5,6 Prozent. Deutlich mehr wird mittlerweile für Finanzdienstleistungen verlangt, also etwa für das Konto bei einer Bank oder Sparkasse. Den Statistikern zufolge lag das Plus hier bei 6,2 Prozent. In Restaurants, Cafés und Hotels mussten 3,5 Prozent mehr bezahlt werden, beim Friseur 3,2 Prozent.

In anderen Bereichen ging es dagegen deutlich langsamer nach oben: Pauschalreisen waren im August 1,5 Prozent teurer als im Vorjahresmonat, die Nettokaltmiete 1,4 Prozent. Die Preise für Fernsehgeräte sind dagegen nach Angaben des Bundesamts kaum gestiegen. Das Plus lag nur bei 0,4 Prozent.

Die Statistiker weisen allerdings auf Sondereffekte hin, die den Preisauftrieb maßgeblich bestimmen. „Insbesondere die temporäre Senkung der Mehrwertsteuersätze und der Preisverfall der Mineralölprodukte in 2020 wirken sich im Vorjahresvergleich noch bis zum Jahresende 2021 erhöhend auf die Gesamtteuerung aus. Hinzu kommen die Einführung der CO2-Bepreisung seit Januar 2021 sowie krisenbedingte Effekte, wie die deutlichen Preisanstiege auf der vorgelagerten Wirtschaftsstufe, die sich bisher jedoch nur teilweise und abgeschwächt im Verbraucherpreisindex niederschlagen“, sagt Christoph-Martin Mai, Leiter des Referats Verbraucherpreise im Statistischen Bundesamt. Die Bundesregierung hatte die Mehrwertsteuer im zweiten Halbjahr 2020 von 19 auf 16 und von sieben auf fünf Prozent gesenkt. Diese Ermäßigung ist wieder weggefallen. Seit Jahresanfang wird eine Abgabe von 25 Euro je Tonne CO 2 erhoben, das bei der Nutzung von Diesel, Benzin, Heizöl und Erdgas in die Luft geblasen wird.

Volkswirte und Zentralbanker rechnen in den nächsten Monaten mit einem weiteren Anstieg der Inflationsrate auf mehr als vier, möglicherweise auf knapp fünf Prozent. Im nächsten Jahr würden dann aber die Sondereffekte nach und nach wegfallen und die Preise dann wieder weniger stark steigen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

EZB erwartet Abschwächung

Die Volkswirte der Commerzbank etwa erwarten für 2021 im Jahresschnitt eine Inflationsrate von drei Prozent und für das nächste Jahr von 2,7 Prozent. Kritisch wird es nach Ansicht von Ökonomen erst, wenn Löhne und Gehälter durch entsprechende Tarifabschlüsse überdurchschnittlich steigen würden.

In der Eurozone hatten die Preise im August ebenfalls deutlich um drei Prozent zugelegt. Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), hatte am Donnerstag ebenfalls auf die Sondereffekte verwiesen und betont, dass sie sich 2022 abschwächen und ganz verschwinden würden. Die EZB rechnet für die Eurozone im Durchschnitt für 2021 mit einer Inflationsrate von 2,2 Prozent. 2022 werde sie auf 1,7 und 2023 auf 1,5 Prozent sinken. Die EZB peilt eine Preissteigerungsrate von genau zwei Prozent an. Dies betrachtet sie als Basis für nachhaltiges Wachstum.