Heideldruck investiert

Wiesloch. Das Unternehmen Heidelberger Druckmaschinen baut sein Geschäft mit Elektromobilität weiter aus: Dafür beteiligt sich die Tochterfirma Amperfied, in der Heideldruck seine E-Mobilitätsaktivitäten gebündelt hat, an dem Softwareanbieter Flotteladen aus Allensbach. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt den Angaben nach Ladesysteme für E-Fahrzeuge, speziell für Infrastruktur mit mehreren Ladepunkten, beispielsweise in Mehrfamilienhäusern. So sei Anfang vergangenen Jahres ein neues System eingeführt worden, mit dem bis zu 100 Elektro-Autos an einem elektrischen Anschluss geladen werden könnten. Über eine Software im Backend werden u.a. die Nutzer verwaltet und die Abrechnung erledigt. Zu den Kunden zählten bisher beispielsweise Sozialstationen und Energieversorger. Insgesamt hat Flotteladen zehn Beschäftigte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Heidelberger Druckmaschinen bietet schon länger selbst Ladestationen für E-Autos – sogenannte Wallboxen – an. Sie kommen in Einfamilienhäusern zum Einsatz. Ende 2021 hatte das Unternehmen zudem die Ladesäulentechnologie des Karlsruher Energiekonzerns EnBW übernommen, um auch Ladepunkte für den öffentlichen Raum anbieten zu können. Jetzt kommt das Portfolio von Flotteladen dazu. „Mit dem Team von Flotteladen haben wir einen schnellen und flexiblen Partner gewonnen, um in den attraktiven Markt für Mehrfamilienhäuser und Fahrzeugflotten einzusteigen“, erklärt Ulrich Grimm, technischer Geschäftsführer von Amperfied, den Einstieg bei dem Allensbacher Unternehmen.

Seit Längerem kooperiert Heideldruck bei der E-Mobilität auch mit dem benachbarten Softwarekonzern SAP. Dabei werden die Wallboxen des Druckmaschinenbauers mit einer SAP-Software kombiniert, mit der u.a. die Abrechnung an Ladepunkten gemanagt werden kann. tat