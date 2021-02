Walldorf. Der Vorstand von SAP hat in seiner E-Mail zur Gehaltsrunde fast euphorisch geklungen. „Indem wir in euch investieren, investieren wir in die Zukunft der SAP. Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam und engagiert den Grundstein dafür legen, die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, neu zu erfinden“, heißt es in dem Schreiben an die Belegschaft.

AdUnit urban-intext1

Ein Tag danach macht sich Unzufriedenheit breit. Vor allem darüber, dass die Gehälter der rund 20 000 SAP-Mitarbeiter in Deutschland im Durchschnitt um 1,2 Prozent angehoben werden – wesentlich weniger als in den vergangenen Jahren. Betriebsratsmitglied Eberhard Schick von der IG Metall-Betriebsratsliste bezeichnet das als einen „Schlag ins Gesicht all derer, die im vergangenen Jahr aus dem Homeoffice heraus, teilweise unter schwierigen Bedingungen, ihre Leistung erbracht haben“. Die Belegschaften würden nicht nachhaltig am Geschäftsergebnis beteiligt. Insgesamt werde kein gutes Licht auf die Gehaltspolitik bei SAP geworfen.

Ärger um Dividende

Ähnlich sieht es Ralf Zeiger, Vorsitzender des Betriebsrats der SAP SE. „Nach einem Jahr höchster Belastungen für die Belegschaft hat diese trotz der widrigen Umstände den höchsten Gewinn aller Zeiten erarbeitet“, teilt er mit. „Dass daraufhin die niedrigste Gehaltsrunde seit 2009, die sogar 2011 nachgeholt wurde, ausgeschüttet werden soll, aber die höchste Dividende aller Zeiten – so zumindest der Vorschlag des Vorstands – ist meines Erachtens der Belegschaft nicht vermittelbar, auch wenn es dieses Jahr einmalig ein paar zusätzliche, hauptsächlich aktienbasierte Vergütungskomponenten gibt.“ Wenn SAP jetzt schon nicht nachlege, dann zumindest im nächsten Jahr, findet Zeiger.

Nach wie vor erwirtschaftet Europas größter Softwarekonzern Milliarden-Gewinne und schafft neue Jobs. Das Geschäft ist durch die Corona-Krise allerdings schwieriger geworden. Für 2021 erwartet SAP, dass das Betriebsergebnis im schlechtesten Falle sechs Prozent niedriger ausfällt – mindestens aber um ein Prozent. Weil der Konzern zusätzliche Milliarden durch den Börsengang der US-Tochter Qualtrics einnimmt, soll für das abgelaufene Geschäftsjahr die Dividende steigen. Der genaue Wert wird im Laufe dieses Monats bekanntgegeben.

Personalchef wehrt sich

AdUnit urban-intext2

Aus Sicht von SAP muss das Gesamtpaket betrachtet werden. Neben der Gehaltserhöhung gibt es für Mitarbeiter zwei Aktienbeteiligungsprogramme, zudem wurde das Budget für Beförderungen erhöht. „Damit liegen wir weit über dem, was alle anderen Dax-Unternehmen machen“, erklärt Cawa Younosi, Personalchef von SAP Deutschland.

Die „Zufriedenheitsschwelle“ ist nach Ansicht von Dieter Mazic, Betriebsratsvorsitzender der SAP Deutschland, unterschritten. „Wir hätten uns schon etwas mehr gewünscht als die 1,2 Prozent“, erklärt auch er. Schließlich sei die Arbeit durch Corona anstrengender geworden, der gesamte Vertrieb finde virtuell statt.

AdUnit urban-intext3

Obgleich die „Zufriedenheitsschwelle“ nicht erreicht worden sei, hebt Mazic hervor: „Die SAPler sind stolz, bei SAP zu arbeiten.“ Es gebe eine hohe positive Identifikation der Belegschaft mit dem Konzern. Dies zeigten diverse interne Umfragen – und das nicht erst seit Corona.