Hanns-Peter Knaebel verlässt Mannheimer Röchling-Gruppe

Heilbronn. Vorstandsvorsitzender Hanns-Peter Knaebel verlässt die Mannheimer Röchling-Gruppe zum 30. September. Die Aufsichtsgremien hätten dem Wunsch des promovierten Mediziners zugestimmt, hieß es in einer Mitteilung des Kunststoffverarbeiters vom Freitag. Den Angaben nach will sich Knaebel nach vier Jahren an der Spitze aus privaten Gründen beruflich neu orientieren. „Wir verlieren mit ihm eine geschätzte Persönlichkeit“, erklärte Johannes Freiherr von Salmuth, Vorsitzender der Aufsichtsgremien von Röchling. Man bedauere die Entscheidung, habe aber „Verständnis für den Schritt“.

Bis ein Nachfolger als Vorstandsvorsitzender der Röchling-Gruppe ernannt ist, übernimmt das Beiratsmitglied Rainer Schulz interimsweise die Aufgaben von Knaebel. Der Manager gilt als sehr erfahren in sämtlichen Bereichen der kunststoffverarbeitenden Industrie.

Kunststoffe der Mannheimer Röchling-Gruppe sind in Autos zu finden, in technischen Anwendungen für die Industrie und in Medikamentenpackungen. Entsprechend heißen die drei Sparten Auto, Industrie und Medizin. Zusammen erwirtschafteten die drei Unternehmensbereiche im Jahr 2020 einen Jahresumsatz von rund zwei Milliarden Euro. Die Medizinsparte soll weiter ausgebaut werden.

Die Geschichte des Unternehmens reicht bis ins Jahr 1822 zurück, als Friedrich Ludwig Röchling eine Kohlehandlung in Völklingen (Saarland) gründete. Standorte in der Region befinden sich in Mannheim (Zentrale), Worms (Auto) und Brensbach/Odenwald (Medizin). Weltweit arbeiten 11 100 Menschen an 90 Standorten in 25 Ländern für Röchling. jung (Bilder: Röchling)

