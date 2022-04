Handwerkskammer befürchtet Auswirkungen des Ukraine-Kriegs

Mannheim/Rhein-Neckar. Der Krieg in der Ukraine zeichnet sich im Konjunkturbericht zum ersten Quartal der Handwerksregion Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald noch nicht ab. Laut Handwerkskammer (HWK) Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald werden die Auswirkungen allerdings „immens“ sein. Schon jetzt seien starke Preissprünge bei Energie und Rohstoffen ein untrügliches Zeichen. Sie erreichen Rekordwerte und belasten Wirtschaft wie Verbraucher mit hohen Kosten. Dazu komme die Sorge vor einer ungebrochenen Inflationstendenz, die Verbraucher bei Investitionen zurückhält und Handwerksbetrieben die Angebotskalkulation erschwert. Auch Störungen der Lieferketten und ein durch hohe Omikron-Infektionszahlen bedingter Personalmangel bremsen das Handwerk aus.

Knapp die Hälfte der befragten Handwerksunternehmen im Kammergebiet bewertete im ersten Quartal 2022 die aktuelle Geschäftslage mit „gut“. Das sind laut Bericht deutlich mehr als noch vor einem Jahr, als sich lediglich 39,6 Prozent betont zufrieden zeigten.

Knapp ein Drittel sprach von einem Anstieg an Aufträgen, ein Drittel aber auch von Auftragsrückgängen. Vor einem Jahr hatten noch 41,7 Prozent der Befragten über ein Auftragsminus geklagt. Die leichte Aufwärtstendenz zeichnet sich auch in der Betriebsauslastung ab. 34,7 Prozent der Betriebe berichten von einer Betriebsauslastung zwischen 80 und 100 Prozent. Steigende Umsätze verzeichneten im ersten Quartal 2022 dennoch nur lediglich 17 Prozent. Dafür berichteten mit 41 Prozent deutlich weniger Betriebe von einem Umsatzeinbruch gegenüber den 55,8 Prozent im Vergleichsquartal des Vorjahres.

Die Prognosen waren in der Befragung während des ersten Quartals mehrheitlich zuversichtlich. So erwartet gut die Hälfte der Betriebe eine Verbesserung der Geschäftslage – im ersten Quartal 2021 taten dies nur 35,9 Prozent. Dennoch stellen „die große Unsicherheit durch den Krieg in der Ukraine, Auswirkungen durch Sanktionen gegen Russland, gestörte Lieferketten und Inflation eine sich abzeichnende Erholung und die damit verbundene Zuversicht wieder in Frage“, so der Bericht der HWK.

