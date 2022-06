Handel mit Plagiaten - Staatsanwaltschaft Mannheim ermittelt gegen zwei Verdächtige

Mannheim. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit gefälschten Markenartikeln gegen zwei in Mannheim wohnhafte Beschuldigte. Wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Behörden heißt, wurde am Donnerstag, 2.Juni, ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes Mannheim in Mannheim vollzogen.

Die Beamtinnen und Beamten konnten bei der Durchsuchung rund 3000 Kleidungsstücke sicherstellen. Es besteht der Verdacht, dass die Beschuldigten insbesondere mit Oberbekleidung von angeblich namhaften Herstellern (sogenannten Plagiaten) handelten. Der Verkaufswert der mutmaßlich nachgeahmten Waren beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf etwa 60 000 Euro. Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Abteilung Gewerbe und Umwelt zu möglichen Vertriebswegen und dem Ursprung der Waren dauern derzeit noch an.

