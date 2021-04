Handel macht Druck auf Abgeordnete

Berlin/Mannheim. Der Handel verstärkt bei der Debatte zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes den Druck. In einem offenen Brief wendet sich eine Reihe von Unternehmen direkt an die Bundestagsabgeordneten. Darunter sind die Mannheimer Mode-Gruppe Engelhorn, die ECE, die Einkaufszentren in Ludwigshafen und Viernheim betreibt, H&M, die Buchhändler Thalia und Osiander oder auch die Möbelketten XXXLutz und Höffner, Sie gehören zur Initiative lebenimzentrum.com.

AdUnit urban-intext1

So appellieren die Händler an die Abgeordneten: „Ermöglichen Sie uns, unsere Läden für Geimpfte und Getestete zu öffnen.“ Sie weisen daraufhin, dass der Lockdown im Einzelhandel bereits länger dauere als in allen anderen europäischen Staaten. Zudem werde das Infektionsrisiko in den Geschäften auch von Experten als niedrig beurteilt. Die Initiative fordert „faire und nachvollziehbare Regelungen“, denn sie sieht sich im Nachteil gegenüber reinen Internet-Anbietern: „Während dem Einzelhandel Mittel für Zukunftsinvestitionen verloren gehen, bauen die Onlineriesen ihre Marktanteile aus“, heißt es in dem Brief. Den Innenstädten drohe Leerstand und dauerhafte Verödung sowie den Mitarbeitenden der Jobverlust.

Mit dem geplanten Infektionsschutzgesetz des Bundes, das am Freitag erstmals im Bundestag beraten wurde, soll es künftig bundeseinheitliche Regelungen für Corona-Maßnahmen geben. Überschreitet die Zahl der Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen in einer Stadt oder einem Landkreis den Wert von 100 an drei aufeinander folgenden Tagen, müssen etwa Geschäfte geschlossen werden und es greifen Ausgangsbeschränkungen ab 21.00 Uhr. be