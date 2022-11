Hahn-Käufer zahlen nicht

Hahn. Die Hängepartie um den Verkauf des insolventen Hunsrück-Flughafens Hahn geht in eine neue Runde. Denn die Käufer des Airports haben trotz einer Frist, die in der Nacht zum Mittwoch ablief, die Kaufsumme nicht bezahlt. Der Frust am Tag danach ist bei Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner klar heraus zu hören: „Der Vollzug des Kaufvertrags verzögert sich leider nochmals“, teilte er mit – ohne ins Detail zu gehen.

Er stehe weiter mit dem Käufer, der Investorengruppe Swift Conjoy GmbH, in Kontakt, um den Vollzug zu realisieren. „Gleichzeitig prüfe ich aber weitere Maßnahmen, um schnell Klarheit für den Flughafen Frankfurt-Hahn zu schaffen“, schrieb Plathner in einer knappen Erklärung. Die Höhe des Kaufpreises ist weiter geheim.

Belegschaft in Sorge

Die Schieflage des Eigners HNA trieb auch den Hahn 2021 in die Pleite.

Die Nachricht über den verzögerten Verkauf löste bei den rund 400 Beschäftigten am Hahn Verunsicherung aus. „Die Arbeitnehmer sind sehr angespannt“, sagte der Rechtsanwalt des Betriebsrates am Hahn, Georg Wohlleben, in Trier. Seit das Land Rheinland-Pfalz 2017 seine Anteile (82,5 Prozent) für rund 15 Millionen Euro an den chinesischen Konzern HNA verkauft habe, habe der Flughafen eine „sehr wechselhafte Geschichte“ erfahren. „Seit Jahren ist da nie Ruhe drin.“

Die Insolvenz der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH wegen finanzieller Schieflage der HNA im Oktober 2021 sei „schon ein Schlag“ gewesen, sagte Wohlleben weiter. Nach dem Kaufvertrag mit der Swift Conjoy aus Frankfurt Ende Juni habe man dann gehofft, in ruhigeres Fahrwasser zu kommen. „Und jetzt geht das alles wieder von vorne los.“ Das Land Hessen hält am Hahn noch einen Minderheitsanteil von 17,5 Prozent.

Der Jurist geht davon aus, dass Swift Conjoy den Kauf nicht mehr vollziehen wird. „Ich würde keine Wette darauf abschließen, dass dieses Geschäft noch durchgeführt wird mit diesem Käufer.“ Seine Begründung: Wenn der Käufer das Geschäft hätte abschließen wollen, wären schon längst Maßnahmen angelaufen. „Und dann hätte der Betriebsübergang zum 1. September stattgefunden.“

„So noch nicht erlebt“

Stattdessen habe es keine größere Kontaktaufnahme der Investorengruppe gegeben mit Betriebsrat, Gewerkschaft oder potenziellen Geschäftspartnern. Wohlleben sagte, er habe mit seiner Kanzlei schon viele Betriebsübergänge und Unternehmensverkäufe begleitet. „Aber das hier haben wir so noch nicht erlebt.“

Die gute Nachricht am Mittwoch lautete: „Der Flughafenbetrieb wird in vollem Umfang weitergeführt“, sagte Plathner. Und sein Sprecher betonte: „Das steht über allem.“ Darauf könnten sich die Airlines, die Passagiere und die Mitarbeiter verlassen. Der Flugbetrieb auf dem Airport läuft derzeit normal. Im aktuellen Winterflugplan werden vom Hahn mehr als 30 Ziele angeflogen.

Betriebsratsvize Karl-Heinz Heinrich sagte, der Hahn sei nach der Entspannung der Corona-Pandemie wieder im Aufwind: „Wir haben immer noch schwarze Zahlen, der Flugbetrieb läuft gut.“ Weihnachten werde diese Entwicklung noch beflügeln. lhe