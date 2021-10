Hahn bleibt gelassen

Hahn. Die Festnahme der Führungsspitze des chinesischen HNA-Konzerns hat auf seinen Hunsrück-Flughafen Hahn nach dessen Angaben keine Auswirkungen. Der Flughafen sieht sich auf gutem Kurs. „Wir kennen das nur aus der Zeitung. Das ist ohne Bedeutung für uns“, sagte Hahn-Betriebsleiter Christoph Goetzmann. Die Nachrichtenagentur Associated Press und andere Medien hatten unter Berufung auf den Konzern berichtet, dass der Vorstandschef und Verwaltungsratschef von HNA festgenommen worden seien. Details nannte HNA demnach nicht. Der Geschäftsbetrieb laufe weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Luftfahrt- und Tourismuskonzern ist finanziell angeschlagen. Er hält 82,5 Prozent und das Land Hessen 17,5 Prozent am Flughafen Hahn. „Mit unserem Frachtgeschäft sind wir absolut zufrieden“, sagte Goetzmann. „Wir suchen in allen Sektoren neue Mitarbeiter.“ Im August legte das Frachtgeschäft in Hahn nach Angaben des Flughafenverbands ADV im Vergleich zum Vorjahresmonat um 17,5 Prozent auf 22 288 Tonnen zu. dpa