Händler werben verstärkt um private Autokäufer

Frankfurt. Während die deutschen Autokonzerne vor allem dank des Booms in China im ersten Quartal starke Ergebnisse erreichten und besser abschneiden konnten als die internationalen Wettbewerber, stottern die Geschäfte auf dem heimischen Markt. „In den ersten vier Monaten lief der Pkw-Neuwagenverkauf in Deutschland schlecht“, sagt Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Center Automotive Research in Duisburg. Vor allem private Verkäufer halten sich zurück. Auf sie entfielen nur gut 32 Prozent der Käufe, deutlich weniger als in den Vorjahren. Die Folge: Hersteller und Händler werben wieder verstärkt um private Kunden – mit höheren Rabatten besonders bei Elektroautos und vermehrten Auto-Abos.

Weltweit lief es laut einer Studie der Unternehmensberatung EY im ersten Quartal für die 16 größten Autokonzerne rund. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen habe sich im Vergleich zum ersten Vierteljahr 2020 auf 29,4 Milliarden Euro vervierfacht. Allein auf die deutschen Hersteller entfällt nach Angaben von EY-Experte Peter Fuß nach 2,9 Milliarden im Vorjahr mit 13,6 Milliarden Euro fast die Hälfte des Gewinns. Japanische Konzerne kommen auf 7,6 Milliarden, US-Hersteller auf 6,2 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg um zehn Prozent auf 403 Milliarden Euro, lag aber rund sechs Milliarden unter dem Rekordwert von Anfang 2018. Zwischen Januar und März wurden weltweit zwar 15 Prozent mehr Pkw verkauft, mit 16,9 Millionen Fahrzeugen waren es aber neun Prozent weniger als im ersten Quartal 2019.

Chip-Mangel noch ohne Folgen

Mit 62,4 Milliarden Euro war VW der Studie zufolge der weltweit umsatzstärkste Konzern vor Toyota mit 60,1 Milliarden Euro. Daimler fuhr mit 5,7 Milliarden Euro den höchsten Betriebsgewinn ein, dahinter rangiert Toyota mit 5,4 Milliarden Euro. Die deutschen Hersteller profitierten Fuß zufolge vor allem von Geschäften in China. Dort wurden im ersten Quartal von allen Herstellern insgesamt 66 Prozent mehr Autos abgesetzt als zwischen Januar und März 2020. Vier von zehn verkauften Neuwagen von VW, Daimler und BMW gingen an Kundinnen und Kunden im Reich der Mitte. VW erzielte 44 Prozent seines Umsatzes in China, BMW 36 Prozent und Daimler genau ein Drittel. Fuß zufolge bleibt die Präsenz in China angesichts des verhaltenen Wachstums in Europa extrem wichtig.

Für die Konzerne zahlten sich auch die bereits vor der Pandemie eingeleiteten Sparmaßnahmen aus. Erstaunlich sei zugleich, dass sich das Hochfahren der Elektromobilität und die dafür notwendigen Investitionen kaum auf die Gewinne ausgewirkt hätten, so Fuß. Auch der Chip-Mangel habe sich in den ersten drei Monaten noch nicht ausgewirkt, dürfte aber im weiteren Jahresverlauf Folgen haben. „Die Lieferengpässe bei Halbleitern führen zu teils erheblichen Einschränkungen in der Produktion, im Laufe des Jahres dürften mehrere Millionen Fahrzeuge nicht gebaut werden.“ Der Neuwagenmarkt werde sich deshalb nicht so stark erholen wie erhofft.

Während der EY-Experte glaubt, dass bei Herstellern und Händlern die Bereitschaft zu Rabatten weiter sinken dürfte, sind sie nach Angaben von Dudenhöffer in Deutschland weiter ansehnlich. Internet-Vermittler hätten im Mai im Vergleich zu April im Schnitt leicht höhere Rabatte auf Neuwagen gewährt.