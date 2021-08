Der Sparkassenverband Baden-Württemberg mit Hauptsitz in Stuttgart ist Hackern zum Opfer gefallen. Das teilte ein Sprecher des Verbandes dieser Redaktion mit. Demnach haben die Täter mitgeteilt, dass sie in das E-Mail-Sytsem der Banken eingedrungen seien. "Die Ermittler konnten auch einen solchen Zugriff feststellen", so der Sprecher. Die Täter sollen auch gesagt haben, dass sie Daten

...