Hacker greifen Sparkassenverband an

Stuttgart. Der Sparkassenverband Baden-Württemberg mit Hauptsitz in Stuttgart ist Hackern zum Opfer gefallen. Das teilte ein Sprecher des Verbandes dieser Redaktion mit. Demnach haben die Täter mitgeteilt, dass sie in das E-Mail-System der Banken eingedrungen seien. „Die Ermittler konnten auch Spuren eines solchen Zugriffs feststellen“, so der Sprecher. Die Täter sollen zudem gesagt haben, dass sie Daten abgegriffen hätten – „ob das allerdings der Wahrheit entspricht, konnte noch nicht festgestellt werden.“ Den Angriff bemerkte man bereits am Montag.

Der Verband hat den Angaben zufolge das Landeskriminalamt eingeschaltet und das Landesinnenministerium informiert. Zudem würde das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ermitteln. „Die können auch schauen, ob bereits etwas im Darknet veröffentlicht wurde“, so der Sprecher. Das sei bisher nicht der Fall.

Auf den Hackerangriff habe der Verband sofort mit der Kappung der IT-Verbindungen nach außen, später auch intern, reagiert. Aktuell ist man nicht per E-Mail erreichbar, „und das wird auch noch ein paar Tage so sein“, sagte der Sprecher. Wie das Portal „Finanz-Szene“ berichtet, seien die Mitgliedssparkassen von dem Angriff nicht betroffen.

Anzahl der Attacken steigt

Das Landeskriminalamt teilte mit, es habe „Auffälligkeiten“ gegeben, die einen Hackerangriff vermuten ließen. „Ob und in welchem Umfang dies abschließend bestätigt werden kann, ist Gegenstand der derzeit laufenden Ermittlungen.“ Weitere Details wollte die Behörde zunächst nicht nennen.

Der Sparkassenverband ist die Dachorganisation der 50 Sparkassen-Institute im Land. Aus Sicherheitsgründen will man nun seine IT-Infrastruktur neu aufsetzen. Die eigenen IT-Programme würden einzeln von Experten auf Hackerspuren durchleuchtet.

Losgelöst von diesem Fall verzeichnet das Stuttgarter Innenministerium einen besorgniserregenden Trend bezüglich solcher Angriffe. Ein Sprecher schreibt auf Anfrage dieser Redaktion: „Die fortschreitende Digitalisierung und die Entwicklung neuer Technologien vergrößern die Angriffsfläche für Cyberangriffe zunehmend.“ Das Ministerium sehe deutlich steigende Fallzahlen und eine zunehmende Professionalisierung der Attacken. „Der durch die Corona-Pandemie ausgelöste Digitalisierungsschub hat die Entwicklung nochmals verstärkt.“

Um für mehr Sicherheit zu sorgen, arbeitet das Ministerium eigenen Angaben zufolge am Aufbau der Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg. Die Agentur sei am 17. Februar 2021 errichtet worden und soll informieren, vernetzen, koordinieren und nach einem Sicherheitsvorfall bei der Wiederherstellung unterstützen. Es gebe viele Firmen, die nicht das Wissen beziehungsweise die Ressourcen haben, sich gegen Cyber-Angriffe zu schützen. Mit der neuen Agentur wolle man sowohl sensibilisieren als auch Kompetenzen vermitteln und bei Cyberangriffen unterstützen. (mit lsw)