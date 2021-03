Mannheim. Im Streit um das Zuckerkartell vor dem Mannheimer Landgericht soll ein Experte bis spätestens Ende Oktober ein Gutachten erstellen. Grundlage der Beurteilung ist ein Vergleich der Zuckermärkte in Deutschland und Frankreich. Das erklärte ein Sprecher des Landgerichts auf Anfrage. Über eine Befragung von Zeugen ist bisher noch nicht entschieden worden.

Am Mannheimer Landgericht laufen seit 2016 mehrere Kartellverfahren gegen Südzucker (Mannheim), Nordzucker (Braunschweig) und Pfeifer & Langen (Köln). Die Hersteller sollen unerlaubte Gebietsabsprachen getroffen haben. Industriekunden wollen deshalb zu viel für Zucker gezahlt haben und verlangen Schadenersatz in Millionenhöhe. Schon 2014 hatte das Bundeskartellamt den drei Herstellern Bußgelder in Höhe von insgesamt 280 Millionen Euro aufgebrummt. Südzucker betont bis heute, Kunden sei kein Schaden entstanden.

Im November diskutierten Ökonominnen und Ökonomen vor dem Landgericht über eine mögliche Entwicklung des Zuckerpreises, hätte es keine Gebietsabsprachen gegeben – wie beispielsweise auf dem französischen Markt. Deshalb soll das Gutachten auf dem Vergleich mit dem deutschen Markt aufbauen. Unabhängiger Experte vor dem Landgericht ist Justus Haucap, Professor für Volkswirtschaftslehre und ehemaliger Vorsitzender der Monopolkommission. jung