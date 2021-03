  „Große Resonanz“ beim ersten GKM-Warnstreik

Mannheim. Der erste Warnstreik in der Geschichte des Mannheimer Grosskraftwerks (GKM) ist nach Angaben der Gewerkschaft mit „großer Resonanz“ gestartet. „Bis jetzt hatten wir schon rund 350 Beschäftigte hier, und da sind die Mittel- und die Spätschicht noch nicht dabei“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Angelo Bonelli am Dienstagmittag. Wegen der Corona-Pandemie hätten sich die Beschäftigten wie geplant nur in Streiklisten eingetragen und seien dann wieder nach Hause gegangen. Hintergrund für die Aktion, die bis Donnerstagmorgen dauern soll, sind die laufenden Tarifverhandlungen beim GKM. Die Gewerkschaft will für die 570 Mitarbeitenden 6,5 Prozent mehr Geld, der Arbeitgeber hat noch kein Angebot vorgelegt. Der nächste Verhandlungstermin steht am 26. März an. tat