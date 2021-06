Gremium neu formiert

Mannheim. Die Sparkasse Rhein Neckar Nord hat ihr Kontrollorgan, den Verwaltungsrat, neu konstituiert. In dem für die kommenden fünf Jahre gewählten Gremium finden sich zehn neue Gesichter, wie die Sparkasse mitteilte. Gerade in Sachen Nachhaltigkeit begleite mit der Mannheimerin Katharina Spraul (Bild oben), Professorin für Sustainability Management an der TU Kaiserslautern, fortan eine ausgewiesene Expertin die Nachhaltigkeitsstrategie der Sparkasse. Die kommunalen Träger der Sparkasse bestätigten unter anderem den bisherigen Verwaltungsratsvorsitzenden und Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz im Amt. Neben Vertretern der Trägergemeinden und der Sparkassenbelegschaft kommt zudem auch Röchling-Finanzvorständin Evelyn Thome (Bild unten) ins Gremium.

Der Verwaltungsrat bestimmt für Baden-Württemberg die Richtlinien für die Geschäfte der Sparkasse. Er erlässt unter anderem die Geschäftsanweisung für den Vorstand und überwacht zusätzlich dessen Tätigkeit. jor (Bilder: SK-RNN)