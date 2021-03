Nicht ganz so heftig wie Wirecard – aber trotzdem schlägt er mit Wucht ein: der Skandal um die Pleite der australischen Greensill-Bank. Für Kommunen ist das Thema besonders heikel. Bisher sollen 50 deutsche Städte und Gemeinden Geld beim Bremer Ableger der ausländischen Bank angelegt haben – sie fürchten nun Millionenverluste. Fünf davon sind jeweils in Baden-Württemberg und in Hessen. Sind

...