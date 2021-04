Gewinnmitnahmen nach Dax-Rekordhoch

Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem jüngsten Rekordhoch haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag etwas Geld vom Tisch genommen. Der Dax notierte gegen Mittag 0,76 Prozent tiefer bei 15 251,49 Punkten. Am Vortag war der Leitindex erstmals über die Marke von 15 500 Punkten gestiegen, hatte aber etwas tiefer geschlossen.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, fiel am Dienstag um 0,85 Prozent auf 32 818,04 Zähler. Der Nebenwerteindex SDax sank um rund 0,7 Prozent und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um rund 1 Prozent.

Dass Anleger in einer Rally wie derzeit auch mal Gewinne mitnehmen, sei völlig normal und störe keineswegs den Aufwärtstrend, bemerkte Marktanalyst Milan Cutkovic von Axi. Insgesamt bleibe die Risikoneigung am Markt relativ hoch.

Ein Rekordabsatz im ersten Quartal bescherte dem Autobauer BMW einen überraschend hohen Gewinn. Die Aktie der Münchener konnte das aber nach den Kursgewinnen der vergangenen Wochen kaum anfachen. Dennoch gehörte sie mit einem Minus von 0,1 Prozent noch zu den besten Dax-Werten.

Ein wichtiger Schritt beim schon länger geplanten Verkauf einer Sparte trieb die Aktien von K+S an der MDax-Spitze um 0,7 Prozent aufwärts. Die Volkswagen-Lkw-Holding Traton blickt nach einem überraschend guten Jahresstart etwas optimistischer auf 2021 und erhöhte die Zielspanne für die operative Umsatzrendite. Traton-Aktien rückten zuletzt um 2,8 Prozent vor. Der Motorenhersteller Deutz blickt nach einem erfolgreichen Jahresstart optimistischer nach vorne. Deutz-Papiere sanken um unterdurchschnittliche 0,3 Prozent.

