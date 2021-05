Gewerkschaftunzufrieden

Berlin. Das Verbot von Werkverträgen in der deutschen Fleischindustrie seit Jahresbeginn hat die Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen nach Gewerkschaftsangaben nur teilweise verbessert. „Die ganz krassen Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz sind weniger geworden“, sagte Freddy Adjan, Vizechef der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), dieser Redaktion. In dieser Hinsicht habe das Arbeitsschutzkontrollgesetz insgesamt funktioniert. „Allerdings arbeiten einige Unternehmen weiter mit den gleichen Mitteln wie früher: Wir erleben auch weiterhin Fälle von Einschüchterung und massivem Druck“, kritisierte Adjan.

Der Gewerkschafter betonte, oft seien auch die handelnden Personen die gleichen wie früher. „Da gibt es Vorarbeiter, die früher bei dubiosen Fremdfirmen ihr Unwesen getrieben haben. Die treten nicht plötzlich weniger aggressiv oder verantwortungsbewusster auf, nur weil sie jetzt direkt bei den Schlachthöfen angestellt sind.“ Adjan forderte zudem höhere Löhne in der Fleischindustrie: „Für viele Beschäftigte hat sich die Bezahlung noch nicht spürbar verbessert.“ Die Tarifverhandlungen für die Branche blieben bislang ergebnislos. ape