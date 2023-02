Mannheimer Morgen Plus-Artikel Lebensmittel Gewerkschaft: Edeka-Händler sollen Bäcker-Jobs retten

65 Stellen will Edeka Südwest bei seiner Tochterfirma Bäckerbub streichen, betroffen wären auch Arbeitsplätze in der Region. Die NGG appelliert nun an die Edeka-Kaufleute, mehr Geld für Bäckerbub-Brot zu zahlen