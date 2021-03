Stuttgart. Die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie im Südwesten kommen nicht voran. Auch in der vierten Runde am Dienstag in Kornwestheim bei Stuttgart gingen Arbeitgeber und Gewerkschaft nach rund vier Stunden ohne größere Annäherung auseinander. IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger machte zugleich schon mal klar, dass man durchaus in der Lage sei, den Warnstreik-Druck zu erhöhen, falls sich bis Ostern nichts bewege. Südwestmetall-Chef Wilfried Porth sprach von einer schwierigen Situation.

Beide Seiten wollen sich noch vor den Feiertagen zur fünften Runde zusammensetzen, einen Termin dafür gibt es bisher aber nicht. Zunächst soll eine Expertengruppe spezielle Punkte klären, die für die Branche in Baden-Württemberg besonders relevant sind. Der Arbeitgeberverband Südwestmetall zählt dazu vor allem tarifliche Sonderleistungen, die er kürzen will. Parallel zu den laufenden Verhandlungen hatte die IG Metall erneut zu Warnstreiks aufgerufen, unter anderem bei Heidelberger Druck in Wiesloch-Walldorf. dpa/jung